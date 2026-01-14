Odriozola le quita un problema a Pellegrino Matarazzo

El lateral derecho aprovechó su oportunidad en el partido de Copa del Rey contra CA Osasuna, dejando varias internadas por su banda y forzando un penalti. El defensa dejó claro que puede competir al máximo nivel y que puede ayudar a la hora de darle descanso a Aramburu

Las oportunidades están para aprovecharlas y si hubo un futbolista de la Real Sociedad que lo hizo en el partido contra CA Osasuna, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, ese fue Álvaro Odriozola que salió del ostracismo en el que estaba sumido y presentó su candidatura a Pellegrino Matarazzo, su entrenador, para quitarle un problema de encima para lo que resta de temporada en donde el equipo txuri-urdin sigue vivo en LaLiga y la Copa del Rey.

La temporada de Álvaro Odriozola en la Real Sociedad estaba siendo para olvidar hasta el momento. Sólo había jugado los dos partidos primeros partidos de la Copa del Rey y 57 minutos contra el FC Barcelona en LaLiga. Su situación con Pellegrino Matarazzo como entrenador pintaba mal, no había jugado hasta el momento, pero el encuentro contra CA Osasuna ha podido ser un punto de inflexión para el lateral derecho en esta temporada.

Odriozola se reivindicó tras dar un buen nivel en el partido de octavos de final de la Copa del Rey contra CA Osasuna. El lateral derecho saltó al terreno de juego en el minuto 74 del encuentro copero, dándole tiempo a hacer varias internadas por su banda una de las cuales acabó en penalti por manos de Javi Galán. Muy buenas sensaciones de Odriozola que le deja claro a Pellegrino Matarazzo que no es necesario cargar de minutos a Aramburu.

Odriozola, alternativa a Aramburu

Hasta el momento, Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha tenido muy claro que Jon Aramburu es indiscutible en el puesto de lateral derecho, siendo el elegido para jugar lo que resta de LaLiga y de la Copa del Rey.

A pesar de ello, Odriozola ha demostrado estar más que preparado para jugar bien si así lo necesita el equipo el cual no puede contar por ahora con el canterano Iñaki Rupérez, también lateral derecho, que se sigue recuperando de su lesión de rodilla.

La irrupción de Odriozola le solventa a Pellegrino Matarazzo el problema que tenía para dar descanso a Aramburu en el lateral derecho. De todas formas, la última palabra la tiene el entrenador de Estados Unidos quien ahora tiene que decidir si tiene confianza o no en Odriozola.

Por otro lado, el futbolista que sale más perjudicado por los buenos minutos de Odriozola es, sin duda, Elustondo quien no tiene demasiado espacio en la demarcación de central ni tampoco ahora en la de lateral derecho en donde Aramburu y el propio Odriozola están por delante de él en el rotación.