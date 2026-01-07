Con Pellegrino Matarazzo no hay cambios para Álvaro Odriozola

El lateral derecho de la Real Sociedad no ha tenido minutos apenas en lo que va de temporada. El defensa está en la rampa de salida de un club txuri-urdin que tiene un problema con el futbolista al cual no puede colocar por su salario y porque no ha tenido apenas continuidad en las últimas temporadas

Pellegrino Matarazzo ha llegado como nuevo entrenador de la Real Sociedad con el objetivo de recuperar a un equipo que estaba, y está, coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división. El técnico de Estados Unidos llega con nuevas ideas que trae consigo cambios en los roles de la plantilla, aunque hay jugadores que van a seguir igual a tenor de las primeras decisiones que ha tomado el entrenador. Uno de los afectados es Álvaro Odriozola quien apunta a continuar igual a como estaba con Sergio Francisco y con Imanol Alguacil anteriormente.

Álvaro Odriozola no se ha visto beneficiado por la llegada de Pellegrino Matarazzo como entrenador de la Real Sociedad. El lateral derecho siguió en el ostracismo ya que el técnico de Estados Unidos volvió a apostar por Jon Aramburu que continúa siendo titular indiscutible como en estas últimas temporadas. Es cierto que el canterano corrió con más suerte que su compañero Mikel Goti, que ni siquiera entró en la convocatoria del partido contra el Atlético de Madrid, pero se quedó en el banquillo y no fue ni siquiera considerado para ayudar al resto de futbolistas que estaban en el terreno de juego.

Por tanto, nada cambia para Álvaro Odriozola en la Real Sociedad el cual sigue viviendo una de las temporadas más difíciles de su carrera deportiva ya que sólo ha disputado un encuentro liguero, contra el FC Barcelona, y los dos de Copa del Rey que ha jugado el club txuri-urdin. En total, 3 partidos y 212 minutos. Un bagaje sumamente escaso para un futbolista que no está teniendo nada de protagonismo en la Real Sociedad desde que volvió en le mercado de fichajes de verano de 2023 a cambio de unos 3 millones de euros.

El plan de la Real Sociedad con Álvaro Odriozola

La Real Sociedad lleva ya bastante tiempo intentando darle salida a Álvaro Odriozola sin tener éxito alguno.

El problema que tiene el club txuri-urdin para encontrarle nuevo equipo al lateral derecho es que el futbolista no ha mostrado nunca el nivel que hizo que el Real Madrid apostara por él en el año 2018. Álvaro Odriozola en las últimas temporadas no ha tenido la oportunidad de jugar prácticamente porque ha estado lastrado por las lesiones que ha sufrido. A ello se le une que el lateral derecho, de 30 años ahora, no ha gozado de la confianza de Sergio Francisco y de Imanol Alguacil antes. Por otro lado, Odriozola tiene un sueldo elevado lo cual lo hace inaccesible para muchos clubes.

Esos dos motivos son los grandes barreras que tiene la Real Sociedad para darle salida a Mikel Odriozola, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, en este mercado de fichajes de invierno.