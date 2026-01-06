Matarazzo se lo deja claro a Mikel Goti: puerta abierta en el mercado de fichajes de invierno

El centrocampista se quedó fuera de la convocatoria de la Real Sociedad en el partido contra el Atlético de Madrid, explicando las razones el de Estados Unidos en rueda de prensa. El centrocampista ya sabe que va a tener casi imposible jugar en lo que resta de temporada

Mikel Goti ya sabe que tiene muy complicado jugar en la Real Sociedad con Pellegrino Matarazzo como entrenador.Cordon Press

El futuro de Mikel Goti pinta muy negro en la Real Sociedad de la cual tendrá que salir si quiere tener minutos en lo que resta de temporada. Porque el centrocampista ya sabe de primera mano que tendrá muy complicado ganarse un sitio en el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo que le dejó muy claras sus intenciones. El nuevo técnico lo dejó fuera de la convocatoria del partido que la Real Sociedad jugó el pasado fin de semana contra el Atlético de Madrid y explicó las razones que tenía para tomar esta decisión de manera pública.

Pellegrino Matarazzo prefiere a otros centrocampistas de la Real Sociedad antes que a Mikel Goti

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, no tuvo ningún reparo en ser sincero de manera pública cuando fue preguntado por qué no había convocado a Mikel Goti para el partido contra el Atlético de Madrid. En la rueda de prensa previa a ese encuentro liguero, el de Estados Unidos afirmó que prefería a otros centrocampistas antes que al natural de Gorliz.

"La decisión con Goti es que otros jugadores de la plantilla... tenemos un seis, un central y otros jugadores que bueno, juegan en una posición similar a Goti y han sido fuertes en el entrenamiento. Por eso les he incluido en la convocatoria", explicó un Pellegrino Matarazzo que le ha enseñado la puerta de salida de la Real Sociedad a Mikel Goti.

No es una sorpresa para el centrocampista que ya sabía desde que llegó Pellegrino Matarazzo, junto a sus compañeros Mikel Odriozola y Jon Karrikaburu, que iban a tener prácticamente imposible tener oportunidades con el nuevo entrenador. Mikel Goti, a finales de noviembre, tenía claro que quería continuar en la Real Sociedad, pero ahora sabe que no va a jugar nada.

Mikel Goti no se ve beneficiado por el cambio de entrenador en la Real Sociedad: en Segunda división tiene cartel

Mikel Goti, por tanto, sabe que si quiere jugar algo en lo que resta de temporada tendrá que buscar minutos fuera de la Real Sociedad. Básicamente porque en el equipo txuri-urdin tiene que competir con Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Yangel Herrera, Pablo Marín, Carlos Soler, Brais Méndez y Arsen Zakharyan, compañeros que son más del gusto de Pellegrino Matarazzo.

No tiene sitio Mikel Goti en esta Real Sociedad en donde el cambio de entrenador, Pellegrino Matarazzo por Sergio Francisco, no le ha beneficiado en nada ya que con el anterior técnico sólo había disputado 254 minutos en 6 partidos.

Mikel Goti, de 23 años y con contrato hasta el 30 de junio de 2028 en la Real Sociedad, tiene buen cartel en equipo de Segunda división en donde puede explorar opciones en este mercado de fichajes de invierno.