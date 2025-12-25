Los tres primeros futbolistas que apuntan a salir de la Real Sociedad de Matarazzo sin contar a Sadiq y Caleta-Car

La llegada del nuevo entrenador va a traer cambios en la plantilla con el objetivo de darle un impulso para lograr la permanencia en Primera división. Se valora la salida de los futbolistas que menos minutos están teniendo en la temporada y que cuentan con mucha competencia en sus demarcaciones

La Real Sociedad comienza una nueva era con Pellegrino Matarazzo como entrenador en la cual el objetivo es conseguir la permanencia en Primera división y en el futuro volver a luchar por Europa, pero eso ya es más orientado para futuras campañas. La llegada del técnico de Estados Unidos va a traer consigo cambios en la plantilla en este mercado de fichajes de invierno que se abre en unos días. En este mes de enero se tomará una decisión con Umar Sadiq y Caleta-Car, pero hay tres jugadores más que pueden hacer las maletas: Mikel Odriozola, Mikel Goti y Jon Karrikaburu.

Los tres canteranos de la Real Sociedad tienen muy complicado hacerse con un puesto en el equipo que va a entrenar Pellegrino Matarazzo en esta recta final de temporada por dos motivos. El primero es que ninguno de ellos no han tenido minutos durante el comienzo de la campaña y segundo por la alta competencia que hay en las posiciones en las que se desenvuelven por naturaleza. Esto hace que la Real Sociedad valore que Mikel Odriozola, Mikel Goti y Jon Karrikaburu salgan en calidad de cedidos en este mes de enero según informa As.

El principal problema que va a tener la Real Sociedad en este mercado de fichajes de invierno va a ser encontrar nuevo equipo a Mikel Odriozola. El lateral derecho lleva años sin demostrar nivel y sin tener continuidad para jugar en la élite del fútbol español, 212 minutos jugados esta temporada. Al margen de eso, Odriozola cuenta con un sueldo elevado, difícil que se haga cargo un equipo español, y un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2029.

Por otro lado estás los casos de Mikel Goti y Jon Karrikaburu. Ambos tienen cartel en la Segunda división de España y ofertas no les van a faltar a la hora de encontrar equipo. Mikel Goti tiene prácticamente imposible jugar en la Real Sociedad con Carlos Soler, Brais Méndez, Luka Sucic o Pablo Marín, mientras que Jon Karrikaburu complicado lo tiene con Oyarzabal y Oskarsson. Mikel Goti sólo ha disputado 254 minutos, mientras que Jon Karrikaburu ha sumado sólo 151 minutos.

Por tanto, la Real Sociedad valora la salida de Mikel Odriozola, Mikel Goti y Jon Karrikaburu, al igual que lo hace con Umar Sadiq y Caleta-Car.

La Real Sociedad, pendiente de Umar Sadiq y Caleta-Car

Por otro lado, la Real Sociedad también tendrá que encontrar una solución para Umar Sadiq y Caleta-Car. Con el delantero la decisión está tomada: lo mejor es que se marche, siendo el Valencia CF el equipo que más lo quiere y al cual el nigeriano desea ir. Ahora bien, la Real Sociedad no va a regalar a Umar Sadiq.

Por otro lado, está Caleta-Car cuyo futuro no está tan claro. El rendimiento del croata no ha sido satisfactorio y la dirección deportiva valora romper la cesión y mandarlo de vuelta al Olympique Lyon, el club francés no sabe nada de momento de este tema. Por ahora, el defensa sigue en plantilla y será Pellegrino Matarazzo el que tenga que tomar una decisión.