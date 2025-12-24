El Valencia acelera por Sadiq y la Real Sociedad duda con Caleta-Car

Desde el País Vasco apuntan que el club che ya tendría un acuerdo con el jugador, aunque desde Valencia niegan este extremo; la pérdida de protagonismo del central croata despierta los rumores de una posible ruptura de su préstamo

La Real Sociedad necesita moverse en el mercado de fichajes para dar una vuelta a su plantilla. Estos movimientos irán em ambos sentidos, es decir, tanto de entrada como de salida, ya que hay jugadores que apenas han contado para Sergio Francisco y otros que dejaron de hacerlo por el camino y hay pocos visos de que Pellegrino Matarazzo vaya a hacer milagros con ellos.

Además, cabe recordar que la Real Sociedad tiene tan sólo un ficha disponible para este mercado de enero, por lo que si pretende realizar más de un movimiento, antes deberán salir para hacer hueco. Evidentemente, en este caso todas las miradas apuntan a los jugadores que han tenido menos participación como son Jon Karrikaburu, Álvaro Odriozola o Umar Sadiq, salvo que acabe llegando alguna propuesta considerada irrechazable por otro jugador de la plantilla txuri urdin.

A día de hoy, el caso más claro es el de Umar Sadiq. El delantero nigeriano, al que se le buscó una salida el pasado verano tras su cesión al Valencia, no encontró destino a tiempo y se quedó en San Sebastián. Pese a ser un claro descarte, ha acabado teniendo algunos minutos por la lesión de Orri Óskarsson, que debería volver ya en el mes de enero.

Anuncian un acuerdo entre Sadiq y el Valencia

El nigeriano apostó por volver al Valencia el pasado verano, pero los clubes no llegaron a un acuerdo antes del cierre de mercado, aunque ahora, con el Valencia de nuevo necesitado de refuerzos y goles, el conjunto che volverá a la carga a por él. Tanto es así que, según apunta el periodista vasco de la agencia EFE Adur Sarasua, el Valencia ya tiene un acuerdo cerrado en términos personales con Umar Sadiq, pues Corberán ha vuelto a poner su nombre sobre la mesa como un objetivo prioritario para este mes de enero, como apunta Superdeporte.

Ahora, el Valencia debe intentar convencer de nuevo a la Real Sociedad, cosa que no logró en verano tras sí hacerlo hace un año para su préstamo por seis meses. El club che no está por la labor de hacer un gran dispendio y prioriza una cesión y no un traspaso, opción esta última que prefiere el conjunto donostiarra, quizás, un préstamo con obligación de compra a final de temporada sería la fórmula intermedia que podría ayudar a desenquistar la operación.

El futuro de Caleta Car, en el aire

Duje Caleta-Car fue uno de los refuerzos estivales de la Real Sociedad para paliar la salida de Nayef Aguerd, pero el croata ha perdido todo protagonismo en San Sebastián. Después de ser titular en ocho de las primeras nueve jornadas de LaLiga, el futbolista cedido por el Olympique de Lyon tan solo ha participado en dos de los últimos ocho duelos ligueros.

Esta situación habría llevado a la Real Sociedad a estudiar la posibilidad de romper su cesión hasta final de temporada para buscar otro central, tal y como apunta el mismo periodista vasco. Sin embargo, desde Francia, donde ya ha llegado el rumor, no ven muy claro este desenlace, sobre todo porque el Lyon, que todavía no ha recibido comunicación alguna por parte de la Real Sociedad, y que no está dispuesto a asumir la mitad del salario que le quedaría por percibir de su ficha, algo más de un millón de euros.