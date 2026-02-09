Ochieng ya maneja ofertas y la Real Sociedad reacciona para no dejarlo salir gratis

Tras debutar ante el Elche en Primera división, el extremo keniano, que acaba contrato en junio, ha alcanzado un acuerdo para renovar al menos por dos temporadas más, restando solo los últimos flecos por resolver

La Real Sociedad vive un momento dulce de la mano de Pellegrino Matarazzo. La victoria ante el Elche le ha metido de lleno en la pelea por Europa. Pero si había alguien especialmente feliz tras el duelo frente a los franjiverdes era Job Ochieng, que debutó en Primera división. Después de casi un mes entrenándose a las órdenes del técnico estadounidense y de haber formado parte de otras tres convocatorias ligueras, al extremo al fin le llegó la oportunidad que tanto buscaba.

Un difícil camino hacia la elite

Ochieng saltó al césped de Anoeta en el minuto 64 en lugar de Guedes, al que Matarazzo trata de dosificar ante las bajas por lesión de Kubo, Barrenetxea y Zakharyan. Así, tras cumplir 23 años el pasado mes de enero, el internacional absoluto keniano, que ya estuvo bajo el radar de Sergio Francisco, cumplía un sueño para el que ha trabajado duramente, pues su camino hacia la elite no ha sido precisamente el habitual.

Con solo 17 años fue enviado por su familia a Canarias gracias a una colecta económica y, tras ser expulsado de la academia en la que se formaba al no pagar una mensualidad, aterrizó en el Maspalomas, club convenido con la entidad donostiarra desde que propiciara el fichaje del africano para la Real Sociedad C en 2022.

Los números de Ochieng y los elogios de Matarazzo

Ya en el primer filial, la pasada campaña contribuyó el ascenso del Sanse a Segunda división, donde este curso ha tenido un importante impacto, con dos goles y dos asistencias en 17 encuentros, lo que le ha llevado incluso a la selección absoluta de Kenia. Y ahora ha encontrado en Matarazzo a su gran valedor para dar el gran salto, recibiendo los elogios del norteamericano.

"Es un jugador que aporta velocidad y profundidad. Es un perfil muy valioso en muchas situaciones. Por eso jugó, porque estábamos en una situación en la que sabíamos que necesitábamos exactamente ese perfil. Carreras en profundidad, velocidad y una responsabilidad defensiva simple, donde no tiene que pensar demasiado. Tiene un jugador y hay que defenderlo. Así que fue un partido perfecto para que tuviera sus primeros minutos. Hizo un buen trabajo", explicó el técnico txuri urdin tras el triunfo ante el Elche.

Varios clubes de Primera al acecho y una posible cesión

Todo ello ha provocado que la Real Sociedad se mueva con celeridad para asegurar la continuidad de Ochieng, que acaba contrato el próximo 30 de junio. Ya hay varios clubes de Primera pendientes de su situación y alguno incluso le ha presentado una interesante oferta. Pero según informa El Diario Vasco, está todo acordado para que renueve al menos por dos temporadas más, restando solo por resolver los últimos flecos para que sea oficial.

De cara a la próxima campaña, no obstante, su futuro podría pasar por una cesión si no da el salto definitivo al primer equipo, pues al arrancar la 26/27 ya con 23 años, la normativa de la RFEF impide que pueda alternar con el filial.