Carlos Fernández explota con el Mirandés y sus números lo confirman

El delantero sevillano, propiedad de la Real Sociedad, es el jugador más influyente de los jabatos con 10 goles que han supuesto ocho puntos para los de Anduva

El Mirandés lleva ya varias campañas teniendo una política de fichajes que se basa en la cesiones de jugadores de, por lo general, equipos de Primera división. El Mirandés trata de que Anduva sea un sitio para que aquellos jugadores que en el futuro deberían estar en Primera, se encuentren cómodos en el cuadro jabato y se fogueen en el fútbol profesional.

Este no fue el caso de Carlos Fernández, quien el pasado curso estuvo cedido en el Cádiz con poca fortuna de cara a portería ya que solo marcó un gol y que anteriormente ya ha pasado por otros conjuntos como el Deportivo de La Coruña, Granada o el Sevilla, donde se formó en su cantera. Carlos Fernández es actualmente propiedad de la Real Sociedad y a sus 29 años buscó con su cesión al Mirandés una nueva oportunidad para demostrar que los goles aún corrían por sus venas.

Carlos Fernández se reconcilia con el gol en el Mirandés

Carlos Fernández se convirtió en un nuevo ejemplo de que el Mirandés es un lugar idóneo para encontrarse o en su caso, reencontrarse, con su mejor fútbol. Después de 24 jornadas defendiendo los colores del Mirandés, el que fuese canterano del Sevilla y que pertenece a la Real Sociedad, ya suma 10 goles y dos asistencias con los jabatos.

Carlos Fernández es una de las pocas buenas noticias de un Mirandés que después de pelear por el ascenso a Primera el pasado curso, esta temporada está luchando por no descender a la sufrida Primera RFEF. El Mirandés de Carlos Fernández en el terreno de juego y de Antxon Muneta en el banquillo, es último en LaLiga Hypermotion con 20 puntos y teniendo los puestos fuera de la quema a ocho.

Carlos Fernández sabe hacer puntos y goles en el Mirandés

Carlos Fernández además de su 10 tantos, ha demostrado que estas dianas no llegan en cualquier momento sino que las transforma en momentos decisivos que suponen puntos. En la tabla que ha publicado la cuenta de X (antes Twitter) 'Stats Segunda' con los jugadores que más puntos le han dado a sus equipos, aparece en quinto lugar Carlos Fernández. El jugador propiedad de la Real Sociedad ya le ha dado al Mirandés ocho puntos con sus 10 goles con el escudo jabato sobre su pecho.

El próximo reto del Mirandés de Carlos Fernández

Carlos Fernández y el Mirandés de Antxon Muneta no lo tendrán sencillo este próximo lunes ya que visitarán al Racing de Santander, actual líder de LaLiga Hypermotion. A 'favor' del Mirandés está que el Racing de Santander se ha convertido esta temporada en experto en tropezar ante equipos de la zona baja tal y como hizo ante la Cultural Leonesa cuando los leoneses llegaban al Sardinero como últimos clasificados.

Carlos Fernández tendrá que echarse al Mirandés a la espalda ya que sus 10 goles son casi la mitad de los 15 que han marcado los jabatos este curso. Carlos Fernández además está a solo un gol de superar su mejor cifra de goles en el fútbol profesional y que se dio en la 2018/19 y en la 2019/20 con Deportivo de La Coruña y Granada respectivamente.