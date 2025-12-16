Carlos Fernández habla de partido vital para el Mirandés

El delantero del cuadro jabato, cedido por la Real Sociedad, se lamentó de la última derrota ante el Castellón donde el que fuese canterano del Sevilla marcó el gol del empate

El Mirandés ha conseguido esta temporada devolverle la ilusión por el fútbol a Carlos Fernández. El delantero, que fue en su momento canterano del Sevilla y que está en Miranda de Ebro en calidad de cedido desde la Real Sociedad, está volviendo a reencontrarse con su mejor fútbol. Carlos Fernández ya suma siete goles en el Mirandés, además de dos asistencias en el cuadro jabato.

Carlos Fernández está siendo una de las pocas noticias positivas en un Mirandés que no es ni de lejos el equipo que el pasado curso peleó por el ascenso en la fase final del play off. El Mirandés es penúltimo con 16 puntos, los mismos que el Real Zaragoza y tras la victoria de hace dos jornadas ante la Real Sociedad B, ha vuelto a perder la senda de la victoria con un empate ante Las Palmas y la derrota de este pasado lunes ante el Castellón.

Carlos Fernández analiza la derrota del Mirandés

Carlos Fernández habló de las dos partes diferenciadas que hubo en el duelo entre Castellón y Mirandés que terminó con el 3-1 final a favor de los orelluts: "Hubo dos partes muy diferentes. En la primera, a pesar de que ellos se pusieron por delante al comienzo, el equipo estuvo bien. Siguió el plan de partido e incluso pusimos en situaciones de apuro al Castellón en su salida. Nos faltó precisión en los pases. Estuvimos un poco precipitados. La segunda fue distinta. Estábamos más bajos, más hundidos y fue un detalle lo que marcó el segundo gol".

Carlos Fernández marcó el gol del empate para el Mirandés, que a la postre sirvió de poco. El jugador cedido por la Real Sociedad apostó por hacer una reflexión personal para cada jugador jabato: "Toca reflexionar y dar una vuelta a todo cada uno individualmente, pensar cómo estamos haciendo las cosas y cómo las tenemos que hacer. Estamos a tiempo. Ahora tenemos un partido importantísimo en casa y hay que creer porque queda mucho. Si el fin de semana conseguimos la victoria, volveremos a estar ahí y con la vuelta a Anduva después de Navidad".

Pide un último esfuerzo a la afición del Mirandés

Por último, Carlos Fernández hizo una petición a la afición del Mirandés. Los jabatos, por fin, terminarán su exilio en Mendizorroza y podrá volver a jugar en Anduva, será en 2026. El delantero pidió a la afición que acuda a las gradas para medirse al Córdoba en lo que considera un choque de carácter vital: "Para mí es vital. Hay que ganar sí o sí. Debemos prepararlo de la mejor manera, sabiendo que también es un rival complicado que nos va a exigir, pero que no podemos dejar escapar esa bala y tenemos que intentar conseguir los tres puntos. Será el último partido en Mendizorroza si Dios quiere. Hay que pedir a la afición ese último esfuerzo. Lo necesitamos porque el partido del domingo es importante para lo que venga".