El Mirandés de Jesús Galván no arranca

El cuadro jabato, desde la llegada del ex técnico del filial del Sevilla solo ha sumado una victoria y además quedó apeado de la Copa del Rey ante el Sporting de Gijón el pasado 3 de diciembre

El Mirandés no está ni mucho menos al nivel de la pasada temporada cuando se quedó a muy poco del ascenso. Los jabatos cayeron en la final del play off de ascenso a Primera ante el Real Oviedo. Esta temporada las cosas son muy diferentes en Miranda de Ebro. Y esos cambios empiezan, al menos de momento, por el Estadio en el que tiene que jugar el Mirandés. Las obras de Anduva han provocado que el Mirandés esté jugando sus partidos como local en Mendizorroza. En territorio vitoriano, el Mirandés solo ha sido capaz de sumar siete puntos de 24 posibles y es el segundo peor local de toda Segunda división, solo por detrás del Leganés.

El Mirandés de Jesús Galván

Pero Jesús Galván, técnico que llegó con la temporada ya empezada tras el despido de Fran Justo el pasado 2 de noviembre, aún no ha conseguido tomar una dinámica positiva de resultados que lleve a los jabatos lejos de los puestos de descenso a Primera RFEF. El Mirandés lleva un total de 59 días en puestos de descenso, es decir, casi dos meses en los que los de Miranda de Ebro están notando la presión de ser loe penúltimos. Además, el Mirandés, que antes jugaba con la ventaja de tener más lejos al último clasificado, el Real Zaragoza, ahora ve como desde hace dos jornadas, los maños les igualan en puntos, 16 concretamente.

Los números de Jesús Galván que no salvan al Mirandés

Jesús Galván aterrizó en el Mirandés procedente del Sevilla Atlético, filial de los de Nervión y con la complicada misión de dar un giro de 180 grados a la situación jabata. Antes de la llegada de Galván, el Mirandés venció al Sporting de Gijón por 2-1 de la mano de Antxon Muneta. Ahora este ocupa puestos de ayudante en el cuerpo técnico de Jesús Galván. El ex del Sevilla Atlético solo ha podido sumar cuatro puntos de 12 posibles tras perder ante Burgos y Málaga, vencer al Sanse y empatar el pasado fin de semana ante Las Palmas

El propio Jesús Galván valoró el punto ante Las Palmas tras el partido pero se mostró algo insatisfecho tras quedar en superioridad durante más de 40 minutos: "Según cómo se mira, si la botella medio llena y medio vacía. Si antes de venir nos dicen que íbamos a empatar a cero ante toda una Unión Deportiva Las Palmas, yo creo que lo hubiéramos firmado muchos, pero hay que ser ambiciosos y saber también que nos ha faltado calidad en el último tercio y concretar algo más. Me voy satisfecho por el juego, la entrega y la predisposición que hemos tenido".

Este empate ante Las Palmas llegó precedido de la eliminación ante el Sporting de Gijón de la Copa del Rey con Mendizorroza como escenario. Por tanto, el Mirandés necesitará el próximo fin de semana salir a ganar ante un rival muy complicado como el Castellón. Los de Pablo Hernández acumulan cuatro victorias consecutivas y la última fue de postín al vencer al Deportivo de La Coruña en Riazor. Si el Mirandés pierde o empate y el Real Zaragoza vence al Cádiz en el Ibercaja Estadio, los jabatos podrían terminar la jornada últimos en la tabla de Segunda.