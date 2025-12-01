Jesús Galván admite lo de Gonzalo Petit y explica la situación de Carlos Fernández

El técnico del Mirandés elogió al jugador cedido por el Betis, que una vez más entró desde el banquillo y tranquilizó con el llegado desde la Real Sociedad

El Mirandés se quitó un importante peso de encima este pasado domingo cuando venció por la mínima a la Real Sociedad B. Los pupilos de Jesús Galván aún no conocían la victoria, ni con el técnico llegado desde el filial del Sevilla ni en Mendizorroza, la que es la casa de los jabatos mientras continúa la reforma de Anduva. Se medían el peor local ante el peor visitante y como bien dijo Ansotegi en la previa, los dos no podían perder.

Jesús Galván volvió a alinear una vez más a Carlos Fernández de inicio. El jugador cedido por la Real Sociedad está reencontrándose en Miranda de Ebro con su mejor fútbol, donde ya ha marcado seis goles y ha repartido dos asistencias. Carlos Fernández tuvo que ser sustituido pasada la hora de partido y en su lugar entró otra de los jugadores más determinantes de los jabatos esta temporada, el jugador cedido por el Real Betis, Gonzalo Petit.

Gonzalo Petit por Carlos Fernández para un Mirandés que ya gana en casa

Jesús Galván habló tras el encuentro de la importancia de Petit entrando desde el banquillo ya que gracias a una acción suya, el filial de la Real Sociedad se quedó con 10 casi al instante de entrar en el terreno de juego: "En el fútbol actual con cinco cambios, se lo he dicho a ellos que los cambios son fundamentales. Se lo he dicho al descanso que la gente de banquillo podía ser resolutiva y la que nos diera la victoria y así ha sido. Gonzalo entra y provoca la expulsión". Gonzalo Petit aún no ha salido de inicio a las órdenes de Jesús Galván pero saliendo desde el banquillo se está ganando a pulso la titularidad.

Petit salió por Carlos Fernández y el técnico del Mirandés también explicó el motivo de la sustitución, principalmente técnico y alegando cansancio por un virus gastrointestinal: "Su cambio fue una decisión técnica. Él también venía cansado. Llevaba dos días con un virus gastrointestinal y eso al final pasa factura. No estaba el 100% físicamente, pero es un futbolista con mucho talento y calidad, capaz de resolver un partido en cualquier acción y va a ser importante de aquí al final de temporada para nosotros".

El Mirandés mira a la Copa del Rey sin complejos

Con el triunfo en el zurrón, el Mirandés afronta este próximo miércoles a partir de las 20:00 horas, el duelo de la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Sporting de Gijón.

Será nuevamente en Mendizorroza y Jesús Galván apostó por buscar el triunfo a pesar de que la cabeza está centrada principalmente en Liga: "Es una competición más. Sacaremos un once de prestaciones. Manejaremos la enfermería y los futbolistas disponibles. Evidentemente sabemos que lo importante es la Liga, mantenernos, salir de esa situación pero es una competición donde también nos gusta ganar. Ahora que hemos ganado porque no vamos a ganar el miércoles".