Gonzalo Petit fuerza un cambio en su situación en el Mirandés ante la presión del Betis

Antes del partido contra el Málaga, el nuevo entrenador del Mirandés, el exsevillista Jesús Galván, cerró la puerta de salida en enero de Gonzalo Petit, delantero cedido hasta final de curso con la opción de romperla si el Betis lo estima conveniente por falta del protagonismo deseado. En este sentido, el preparador pidió paciencia y tiempo para ir introduciendo cambios a medida que conozca mejor a la plantilla.

"Desconozco la situación del Betis, pero Petit es un futbolista importante para nosotros, aunque ahora mismo no esté contando como titular. Ha tenido participación en estos dos últimos partidos. En el primero, ante el Sporting de Gijón, marcó el gol de la victoria y en el otro tuvo 15 o 20 minutos más el tiempo de prolongación. Es un futbolista al que hay que darle paso poco a poco. Seguramente tendrá más participación con tiempo. Es un jugador que nos da mucho", señaló Galván que, sin embargo, en el encuentro de ayer en La Rosaleda volvió a dejarle en el banquillo.

Petit fue otra vez suplente y marcó a los cinco minutos de entrar

En este sentido, el preparador sevillano apostó por Marí y Carlos Fernández en detrimento del charrúa, que enlaza seis choques sin ser titular en Segunda, y casi un mes tras formar en el once de la Copa contra el Astorga.

Así, el punta uruguayo de 19 años no entró en el campo en el minuto 74 y, una vez más, se reivindicó, al aprovechar su tiempo con el gol que supuso el 2-2 solo cinco minutos después de entrar. Petit evidenció su poderío aéreo con un cabezazo muy potente llegando desde atrás con el que el Mirandés neutralizaba el 2-0 al descanso, si bien el Málaga terminaría por llevarse el triunfo.

Petit promedia un gol cada 118 minutos y el Betis no descartar una medida drástica

Ya marcó hace tres jornadas contra el Sporting en los que 15 minutos que disfrutó, y ayer confirmó su intención de forzar el cambio de su situación en Anduva a base de goles. De hecho, a pesar de haber sido titular únicamente en seis partidos, ya suma cinco goles, cuatro en liga y uno en la Copa, y registra un promedio nada desdeñable de un gol cada 118 minutos. Argumento que debería propiciar que Galván, al contrario que Fran Justo, modifique su plan con el charrúa, pues, de lo contrario, podría perder en enero al segundo máximo goleador de su equipo.

En este sentido, como ya apuntó ESTADIO Deportivo, el Betis baraja romper la cesión para enviarlo a otro club en el que desempeñe un rol principal, lo que sucederá si los goles de Petit no valen de aquí a enero para ganarse un puesto en el once y, disfrutar, al fin, de continuidad.