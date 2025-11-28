Sanse y Mirandés, tristes protagonistas en Segunda división

Los de Galván y los de Ansotegi son el peor local y el peor visitante respectivamente de LaLiga Hypermotion

Quien diga que la Segunda división no es divertida es que no se ha sentado ni un solo fin de semana a disfrutar del fútbol de plata. En las 15 jornadas que llevamos se ha podido ver ya a un líder caer frente a un colista en su propio campo con Racing de Santander y Cultural Leonesa como protagonista, a un equipo ganar dos partido seguidos y seguir siendo colista como es el caso del Real Zaragoza.

Además, también se está viendo como el equipo más fuerte el pasado curso en casa, es decir el Mirandés, este año es el peor. El hecho de no jugar en Anduva a consecuencia de las obras de mejora que está teniendo el feudo jabato están pesando en el rendimiento como local de los de Miranda de Ebro. Por otro lado, un Sanse, filial de la Real Sociedad, ha conseguido todos los puntos que luce en su casillero como local con cinco triunfos, tres empates y ni una sola derrota.

Sanse y Mirandés se miden en sus peores rachas

Este fin de semana el calendario ha querido que el peor local, el Mirandés, se mida al peor visitante, el Sanse. El Mirandés solo ha podido conseguir un triunfo como local, fue el pasado 7 de noviembre con Antxon Muneta como interino y ante el Sporting de Gijón. Ahora Antxon Muneta es ayudante de Jesús Galván en un Mirandés que ha sumado siete puntos de 21 posibles en 'casa', es decir, en Mendizorroza.

Delante tendrá a una Real Sociedad B, o como es comúnmente conocido, el Sanse, que es el único equipo de toda LaLiga Hypermotion que no sabe lo que es puntuar lejos de casa. El Sanse de Ansotegi cuenta sus 7 partidos lejos de Anoeta por derrotas, con 17 goles en contra y solo ocho a favor. Este mismo viernes, el propio Ansotegi habló sobre la circunstancia de las estadísticas con las que llegan el Mirandés y el Sanse.

Ansotegi apuesta por la versión de Anoeta para el Sanse

Ansotegi habló de los encuentros en los que el Sanse se ha podido llevar más y de dar la versión de local de los donostiarras: "Es una oportunidad para todos nosotros para empezar ya a sacar puntos fuera de casa. Creo que en algún partido hemos hecho méritos suficientes no sé si para llevarnos los tres puntos, pero al menos sí uno seguro y no lo hemos conseguido. Vamos a centrarnos en hacer un partido completo, en no tener desconexiones que en partidos como el de Castellón nos han penalizado, procurar que no nos pase, y que los partidos se asemejen a los que estamos viviendo en Anoeta; ver un equipo que pelea durante los 90 minutos, que no pierde la cara al partido en ningún momento, y que compite en cada balón. Si conseguimos eso seguro que estaremos cerca esta semana y la siguiente y las demás de ganar".

Además, el técnico del Sanse dijo que no le preocupa que el Mirandés sea el peor Local ya que ellos van a ir a por el encuentro desde el principio: "Lo que es seguro es que los dos no vamos a perder; no sé qué va a pasar, pero nosotros vamos a intentar hacer un partido completo para ganarlo, y luego que ellos sean el mejor o el peor local a mí me da igual, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, preparar el partido lo mejor posible, ver un poco las situaciones que nos pueden plantear ellos, y pensar lo que puede pasar. A a ver si estamos acertados durante los 90 minutos en el partido, y que eso que nos dé para ganar".