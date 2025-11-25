Gorka Carrera va a más y se pronuncia sobre su ascenso al primer equipo

Gorka Carrera se está consolidando como una de las revelaciones de la Real Sociedad B y también de LaLiga Hypermotion con sus seis goles por lo que sigue haciendo méritos tras su renovación y para entrar en los planes futuros de Sergio Francisco sobre lo que quiso referirse. "No estoy pensando todavía en el primer equipo; tengo que seguir haciendo goles"

Gorka Carrera está siendo de lo más destacado esta temporada en la Real Sociedad B y recientemente tuvo palabras donde analizó la actualidad del equipo y se enfocó también en él mismo donde uno de los temas fue la posibilidad de ascenso al primer equipo. Esta idea es algo que no se puede descartar en las filas del conjunto donostiarra debido a su gran rendimiento donde es el máximo goleador de su equipo y uno de los máximos goleadores de la categoría con seis goles.

Gorka Carrera, uno de los máximos goleadores de LaLiga Hypermotion

Lo cierto es que el jugador está llamando a la puerta de la primera plantilla fuertemente ya que en la categoría se encuentra a tres goles del máximo goleador de la categoría Asier Villalibre. Lo cierto es que en los primeros compases de la competición, el mencionado jugador no era tan pieza clave como lo es actualmente ya que no partía como titular en el filial realista por lo que se ha ganado el puesto en el campo por delante de jugadores como Sydney u Orobengoa, el cual se encuentra lesionado para la casi toda la totalidad de la temporada.

Gorka Carrera sobre la futura posibilidad de ascenso al primer equipo

La llamada de Sergio Francisco es algo que está presente en las filas del segundo equipo donostiarra debido a los méritos del jugador. A pesar de que aún no ha contado con ningún minuto con el primer equipo, la opción está presente y se intuye que debutará más pronto que tarde. Sobre este tema se quiso pronunciar hace unos días. "No estoy pensando todavía en el primer equipo. Tengo que hacer más goles y trabajar día a día. Ojalá llegue y esté preparado".

Gorka Carrera y su renovación con el Sanse

En el equipo txuri urdin son conscientes de que Carrera es un autentico diamante en bruto del equipo realista y no han querido dejar pasar una prolongación de su estancia por lo que se le ha ofrecido una renovación que ha sido bien acogida por el jugador. Así rezaba el comunicado correspondiente a la extensión del contrato del ariete.

"La Real Sociedad y el jugador Gorka Carrera han alcanzado un acuerdo para la prolongación de su contrato hasta el final de la Temporada 2029-2030. El de Errenteria llegó al Club en edad juvenil y es el máximo goleador del Sanse con cinco tantos".