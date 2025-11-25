La Real Sociedad vuelve a la acción con Sergio Francisco mirando a la enfermería

La plantilla de la Real Sociedad ya prepara el duelo del próximo fin de semana frente al Villarreal a la espera de poder recuperar esta semana a Zubeldia o Goti o incluso a ambos

Tras disfrutar de un merecido descanso este lunes, la Real Sociedad ha vuelto al trabajo en Zubieta en la mañana de este martes con la mente puesta ya en el próximo partido liguero donde recibirá en Anoeta al Villarreal, uno de los rivales más complicados del campeonato ahora mismo. Pero la ilusión se ha desbordado en San Sebastián tras el último triunfo en El Sadar, donde la Real Sociedad logró remontar el resultado en contra tras más de año y medio sin hacerlo.

Sergio Francisco mira a la enfermería en esta vuelta al trabajo pero en la primera sesión de la semana no ha logrado recuperar todavía a ninguno de los lesionados. Así, tanto Igor Zubeldia como Mikel Goti siguen trabajando al margen aunque tienen opciones de incorporarse al grupo durante la semana siempre que no haya ningún contratiempo con ninguno de los dos.

En cuanto al resto de ocupantes de la enfermería, Rupérez, Orri Óskarsson y Yangel Herrera no tienen previsto su vuelta a la dinámica grupal a corto plazo ya que sus lesiones presentan plazos más largo de recuperación, por lo que ninguno estará a disposición del míster irundarra para el choque ante los castellonenses. En lo que respecta al entrenamiento, el plantel dirigido por Sergio Francisco trabajo con normalidad y sin ningún jugador con molestias tras el partido de Pamplona que reseñar y con la presencia de varios canteranos como Arana, Folgado, Garro y Peru Rodríguez.

El Villarreal ha ganado dos veces en los últimos cinco partidos en Anoeta

El Villarreal visita este sábado, en la decimocuarta jornada de liga, a la Real Sociedad en el Reale Arena, donde ha ganado dos veces en sus últimas cinco visitas, con un empate y dos derrotas, con un 1-0 como último resultado, en el resto de partidos. Las dos victorias más recientes se dieron con el mismo marcador, un 1-3. En la temporada 2021-22 gracias un doblete de Gerard Moreno, un gol de Samu Chukwueze y otro de Alexander Isak para los locales y en la 2023-24 con un doblete de Santi Comesaña, un gol de Alexander Sorloth y otro de Mikel Merino para los donostiarras.

El último partido que disputaron ambos equipos en el Reale Arena fue en la jornada 19 de la pasada temporada, el 13 de enero de 2025, a la que el Villarreal de Marcelino llegaba quinto con 30 puntos, mientras que la Real Sociedad de Imanol Alguacil era séptimo con 28.

El equipo donostiarra se impuso por la mínima con un gran gol de Take Kubo al inicio de la segunda parte tras un partido muy igualado. Con su tanto, el japonés metió a la Real Sociedad en la lucha por Europa y acabó con la imbatibilidad de Marcelino en el Reale Arena, donde nunca había podido ganar en sus nueve visitas con diferentes equipos. Por parte de la Real Sociedad jugaron Remiro; Aramburu, Aritz (Pacheco), Aguerd, Aihen; Zubimendi, Sucic, Brais Méndez (Olasagasti); Kubo (Marín), Oyarzabal (Óskarsson) y Sergio Gómez (Barrenetxea).Por parte del Villarreal jugaron Luiz Junior; Femenía, Foyth, Kambwala, Cardona; Suárez (Cabanes), Parejo, Comesaña (Moreno), Gueye; Barry y Baena.Al igual que en las victorias, en las derrotas el marcador fue el mismo en los dos casos con un 1-0. En la 2022-23, el goleador de los donostiarras fue Brais Méndez. Mientras, en el empate por 1-1 marcaron Gerard Moreno y Mikel Oyarzabal, ambos de penalti. El balance de los veintidós partidos disputados entre ambos equipos en San Sebastián es de once victorias para el Villarreal, seis empates y cinco victorias para la Real Sociedad.