La 'culpa' de Zubimendi en el golazo de Barrenetxea: "El miércoles estuve cenando con él"

El autor del golazo de la jornada de LaLiga confesó tras el partido que se fraguó en una cena con el excentrocampista de la Real Sociedad, donde hablaron de hacerlo: "Cuando he visto al portero adelantado he pensando en él"

Ander Barrenetxea marcó uno de esos goles que nunca se olvidan. El extremo donostiarra volvía al banquillo después de su lesión en el derbi vasco frente al Athletic aunque todavía no le daba parar ser titular. Sergio Francisco tenía previsto darle entrada en la última media hora de juego y así fue, Barrenetxea saltaba al campo justo después del 1-2 y sería el encargado de sentenciar el choque ya en el 82' con una golazo que la afición txuri urdin no olvidará.

Barrenetxea escapaba de la presión de Osasuna con una pared con un compañero y volvía a recibir en círculo central para montar el contragolpe, al ver a Sergio Herrera adelantado al borde del área grande, no se lo pensó y se sacó un zapatazo certero que acabó en el fondo de las mallas pese al intento en vano del meta rojillo de palmear el balón con su mano izquierda. Un gol que llevó la locura al banquillo de Sergio Francisco como bien se puede apreciar en la celebración.

Como era lógico, tras el partido todos los medios querían hablar con el protagonista del choque, que reveló un secreto que escondía desde unos días antes, cuando estuvo cenando con un excompañero de la Real Sociedad y curiosamente hablaron de hacer un gol así. Barrenetxea reveló la curiosa inspiración detrás de su espectacular tanto, que supuso el definitivo 1-3. Al ser preguntado por lo que pensó al ver al portero de Osasuna Sergio Herrera adelantado, el jugador explicó que la idea ya estaba en el aire: "Si te digo la verdad, el miércoles estuve cenando con Zubimendi y estuvimos hablando de meter un gol desde el medio campo. Y justo cuando le he visto adelantado he pensado en él, le he pegado con todo, y la verdad que... qué te voy a decir. Es una locura".

La importancia de remontar un partido, algo que no lograban desde hace año y medio

Además del sorprendente gol para amarrar los tres puntos, el triunfo en El Sadar supuso romper una racha negativa pues la Real Sociedad no remontaba un partido desde marzo de 2024. Así, Barrenetxea también valoraba así la actitud del equipo para sobreponerse al tanto inicial de Catena. "Sí que es importante el ser capaces de remontar partidos, de, sobre todo, ganar partidos fuera de casa, que al final es lo que te hace estar peleando por lo que queremos pelear", reconoció en declaraciones a Onda Vasca.

Por último, Barrenetxea espera que este triunfo sea un punto de inflexión definitivo para que la Real Sociedad vuelva a mirar a los puestos de arriba y poder luchar por entrar en competición europea: "Nosotros siempre queremos ganar, siempre salimos a competir, a darle a la gente que se sienta orgullosos de nosotros al final".