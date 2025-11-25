El punto débil de la Real Sociedad

La Real Sociedad vive el mejor momento de la temporada ya que el equipo que entrena Sergio Francisco le ha dado la vuelta al mal arranque en LaLiga. Desde el parón de selecciones de octubre, el club vasco suma 11 de los últimos 15 puntos posibles, 3 victorias y 2 empates en los 5 partidos disputados. Este buen estado de forma no debe provocar una relajación en la Real Sociedad ya que el equipo txuri-urdin aún tiene aspectos en los que mejorar tal y como quedó patente en el último encuentro liguero frente a un CA Osasuna que volvió a golpear en su gran punto débil: las jugadas a balón parado o de estrategia.

La Real Sociedad tiene un problema esta temporada con las jugadas de estrategia

CA Osasuna volvió a aprovechar la debilidad de la Real Sociedad en las jugadas a balón parado cuando Catena cabeceó a gol un saque de esquina botado desde la parte derecha del terreno de juego. El central del equipo navarro remató absolutamente solo, teniendo muchas facilidades para batir a Álex Remiro.

Dicha acción provocó que la Real Sociedad encajara su sexto gol en jugadas de estrategia. Esto significa que el equipo de Sergio Francisco es uno de los más débiles en esta faceta de toda LaLiga. Por tanto, es algo en lo que debe y tiene que mejorar si quiere tener opciones para pelear por clasificarse para jugar competiciones europeas la próxima temporada, que es el objetivo marcado a inicios de campaña.

Dicho problema se agrava más para la Real Sociedad, porque a estas alturas de la temporada, el equipo txuri-urdin ya ha encajado más goles (6) en jugadas a balón parado y de estrategia que en toda la campaña pasada en la cual sólo recibió 5 goles tal y como señala Fran Martínez, especialista en estadísticas de LaLiga.

La Real Sociedad está a la misma distancia del descenso que de puestos europeos

El mal inicio de temporada de la Real Sociedad aún se plasma en la clasificación de LaLiga. Es cierto que el equipo que entrena Sergio Francisco tiene 16 puntos y está en la mitad de la tabla, pero también lo es que está a la misma distancia de los puestos europeos que de las posiciones de descenso a Segunda división.

Tras la disputa de la totalidad de la jornada 13 de LaLiga, y después de que el RCD Espanyol le ganara al Sevilla FC, el sexto clasificado actualmente suma 21 puntos, mientras que el primero de los equipos que descendería a Segunda división tiene 11 puntos. De este modo, la Real Sociedad tiene 5 puntos de ventaja sobre el descenso y está a esa misma puntuación de Europa.