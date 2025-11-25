Jon Martín, el amuleto de la nueva Real Sociedad

El canterano, de sólo 19 años, es uno de los futbolistas con más futuro de la Real Sociedad. El central ya se ha hecho con un puesto de titular en el equipo de Sergio Francisco con el cual tiene una estadística que se debe a todo menos a la suerte

Una de las claves por las que la Real Sociedad ha comenzado a despegar en este tramo de la temporada, dejando atrás los puestos de descenso a Segunda división y comenzando así a otear en el horizonte las posiciones que dan billete a competición europea, es, sin duda, la entrada de Jon Martín en el once titular. El joven central está jugando a gran nivel y está cumpliendo con las expectativas que había puestas sobre él. A ello, se le añade que cada vez que juega Jon Martín la Real Sociedad no pierde lo cual es una razón de peso para no quitarle del once inicial.

Jon Martín posee a estas alturas de temporada una curiosa estadística con la Real Sociedad. El central ha jugado poco, por unos motivos u otros, pero desde el pasado 24 de octubre se ha convertido en un titular indiscutible para Sergio Francisco, su entrenador, que ya planifica los partidos teniendo como fijo al canterano y pensando si el acompañante va a ser Igor Zubeldia o Duje Caleta-Car. Con Jon Martín como titular la Real Sociedad no pierde en LaLiga. Un dato revelador que dice mucho y bien del joven defensa.

Jon Martín ha sido titular en las últimas cuatro jornadas de LaLiga en donde la Real Sociedad ha obtenido tres victorias, frente a Sevilla FC, Athletic Club y CA Osasuna, y un empate, contra el Elche CF. Además, a inicios de temporada, concretamente en la jornada 2, el canterano fue titular también contra el RCD Espanyol en el que la Real Sociedad consiguió un empate. De este modo, el balance es de 3 victorias y 2 empates, 11 de 15 puntos posibles, cuando Jon Martín juegue desde el inicio. Motivo más que suficiente para seguir confiando en el joven y no retirarle, de momento, de la titularidad.

Jon Martín, una de las grandes joyas de la cantera de la Real Sociedad

Jon Martín es considerado como una de las grandes joyas de la cantera de la Real Sociedad. El zaguero se ha formado en Zubieta y ha ido quemando etapas rápidamente en los escalafones inferiores del equipo txuri-urdin. Ahora está comenzando a tener continuidad en el primer equipo en donde está llamado a tener una carrera deportiva larga.

De hecho, en la Real Sociedad es tal la confianza que tienen en él en que lo renovaron hace un mes hasta el 30 de junio de 2031. Un contrato de larga duración para asegurarse la continuidad de un central que es vigilado por mucho equipos de Europa.