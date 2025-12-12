Real Sociedad 1-2 Girona: Tsygankov hace historia en Anoeta y da aire a Míchel

El Girona obtiene una importantísima victoria en el Estadio de Anoeta frente a una Real Sociedad que se marchó al descanso por delante en el marcador. El gran partido de Ounahi y el doblete de Tsygankov dieron la victoria al conjunto gerundense que duerme fuera del descenso, dando un respiro a su entrenador, Míchel

Histórica victoria del Girona en San Sebastián, siendo la primera vez que asaltan el Estadio de Anoeta. El conjunto de Míchel controló el partido a su antojo, viendo la recompensa en la segunda mitad con un doblete de Tsygankov y el gran encuentro de Ounahi, quien se despide por la Copa África. Por su parte, la Real Sociedad se fue al descanso por delante en el amrcador gracias a un tanto de Guedes, pero la desconexión vivida en la segunda mitad acabó condenando al equipo.

Guedes hace efectivo el tímido juego de la Real

Comenzaba el partido con una Real Sociedad que apretaba ante los suyos para sorprender de inicio al Girona. Así con un tímido disparo de Brais Méndez y un intento algo más peligroso de Guedes, el conjunto txuri-urdin tuvo las dos primeras ocasiones del encuentro.

Tras un inicio prometedor, el Girona empezó a hacerse con la posesión para dominar y dormir el encuentro donde, de nuevo, Ounahi aparecía como el faro gerundense. El marroquí fue de lo más destacado en la primera mitad, provocando el primer gran intento de los jugadores de Míchel: un disparo de Tsygankov desde la frontal, el cual fue directo a la esquina inferior derecha de un Remiro que voló para salvar el tanto.

Con la ocasión creció el Girona, que llegada la primera media hora de partido estableció su plan de juego en el encuentro. Los de Míchel comenzaron a controlar la posesión, sumergiendo a la Real en su campo y rondando el área rival con cierto peligro, donde la defensa txuri-urdin tuvo que salir a cortar varias juagdas de peligro mientras su afición se impacientaba, mostrando con silbidos su descontento al ver que el tanto rival estaba más cerca que el propio.

Pero como suele pasar en el deporte, lo menos esperado hizo presencia, y en el minuto 34, Guedes adelantaba a los suyos para hacer estallar en gritos de alegría a Anoeta. Zubeldia ponía un pase al espacio con poesía que aprovechaba el portugués con un gran desmarque. Blind erraba en la marca y, aunque casi atrapa al atacante, Guedes no fallaba en el mano a mano con un Gazzaniga que llegó a tocar el balón.

Con el tanto estallaba Anoeta que empezó a motivar a los suyos. Grandes momentos de juego experimentaron los locales antes de que el Girona volviera a hacerse con la posesión. Sin mayor efectividad y con tan solo 1 minuto de añadido, el encuentro se marchaba al descanso con un Girona muy sólido, superado por la mínima tras un tanto de Guedes que supo aprovechar una de las pocas ocasiones locales.

Ounahi y Tsygankov salvan a Míchel

Comenzaba la segunda mitad al igual que acabó la primera: con un Girona que controlaba la posesión del esférico, pero no terminaba de dominar. Con un cambio para cada equipo en el descanso, pocos fueron los cambios tácticos a la salida de vestuarios. La Real Sociedad se veía fuerte en defensa, especialmente ante un equipo rojiblanco con poca mordida, por lo que cómodamente, se situaban sobre un bloque bajo.

Los minutos corrían y cada vez el dominio gerundense era más significativo, por lo que Sergio Francisco decidió meter dos hombres de refresco. El guion de partido cambió poco, y el Girona seguía haciendo su juego, pero sin poner en peligro a Remiro. Ounahi era de lo más destacado en el equipo visitante.

De hecho, el internacional marroquí quiso dejar uno de sus detalles de calidad antes de marchar a la Copa África, poniendo un centro con poesía a Tsygankov para que hiciera el tanto del empate. Aparecía en el segundo palo el ucraniano para controlar el gran centro de su compañero, se plantaba delante de Remiro y con un movimiento algo abrupto, lograba batir a Remiro.

Ya en los últimos minutos del encuentro, volvería a aparecer el extremo ucraniano que estaba de dulce. Centro raso desde la banda izquierda que Tsygankov decide rematar con un genial taconazo en el primer palo. El recurso sorprendió a un Remiro que no pudo hacer nada para repeler el esférico. Culminaba la remontada un Girona que había sido superior durante la mayoría del encuentro, pero que hasta la segunda parte no mostró pegada.

Con la remontada gerundense llegaba la debacle local que, con más ganas que buen juego, buscó sin fortuna un empate para rascar un punto. Sin grandes ideas y conscientes de la mala situación vivida, el conjunto txuri-urdin no pudo hacer frente a un Girona que supo medir los tiempos, especialmente gracias a Ounahi, el mejor jugador del partido.

Tras 4 minutos de añadido y sin grandes ocasiones, llegaba el final del encuentro con un Girona que sale de los puestos de descenso dando aire a Míchel, mientras que la Real Sociedad mostraba su cara más amarga, condenado el proyecto de Sergio Francisco.

Ficha técnica

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez (Aihen, m.84); Gorrotxategi, Carlos Soler (Marín, m.63), Brais Méndez (Turrientes, m.76); Guedes (Zakharyan, m.63), Barrenetxea (Karrikaburu, m.45) y Kubo.

2 - Girona: Gazzaniga; Arnau Martínez, Vito Reis, Blind, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín (Lemar, m.64), Ounahi; Tsygankov (Solís, m.89), Gil (Asprilla, m.76) y Vanat (Joel Roca, m.45).

Goles: 1-0, m.34: Guedes. 1-1, m.75: Tsygankov. 1-2, m.84: Tsygankov.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño). Amonestó a Aramburu (73) por la Real Sociedad y a Gil (59) y Ounahi (79) por el Girona.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 26.122 espectadores.