Preguntan por Sorloth y el Atlético toma una decisión con Nahuel Molina

A pesar de su buena actuación contra el PSV Eindhoven en la UEFA Champions League, el noruego puede abandonar el equipo rojiblanco durante el mercado de fichajes de enero lo cual no lo hará el lateral derecho argentino ya que el Atleti está muy contento con su rendimiento

El mercado de fichajes de invierno está a la vuelta de la esquina, se abre en el mes de enero, y el Atlético de Madrid tiene claro que tiene jugadores atractivos para otros clubes que van a intentar sus incorporaciones. Uno de los más deseados, porque tiene mucho cartel en otros países, es Alexander Sorloth, sobre todo del Fenerbahçe que lo sigue de cerca desde hace tiempo. Por otro lado, está el futuro de Nahuel Molina con cual el club rojiblanco tiene muy claro su futuro.

Alexander Sorloth ha sido protagonista en el Atlético de Madrid en los últimos días después de que el noruego se reivindicara en el partido de UEFA Champions League contra el PSV Eindhoven en el cual marcó un gol, pero en el que también destacó ayudando a todo el equipo. Un buen rendimiento que no hace que su salida su bloquee ni mucho menos ya que el noruego puede marcharse en el mes de enero del club rojiblanco según apunta Matteo Moretto.

Alexander Sorloth es un futbolista que tiene mucho cartel en algunos países, como por ejemplo Turquía, y son varios los equipos que han llamado al Atlético de Madrid para preguntar por la situación del noruego que si bien puede salir en el mercado invernal, la operación no es sencilla, ya que el Atlético de Madrid desearía recuperar buena parte de la inversión realizada en el pasado, pagó algo más de 30 millones de euros por él, y además el club rojiblanco debería encontrar en el mercado a un delantero que supla al noruego durante de cara al final de la temporada.

De este modo, habrá que estar pendiente del futuro de un Sorloth que recibió los siguientes elogios de Diego Pablo Simeone tras el partido contra el PSV. "Impresionante. Uno de los mejores partidos que lo vi con nosotros. Con su continuidad en el juego, por sacarnos de atrás con ese juego directo hacia él. Nos permitió que el equipo pueda tener situaciones de gol, nos permitió presionar, nos permitió con Julián Álvarez tener una dupla muy peligrosa en los últimos metros".

El Atlético de Madrid no dejará salir a Nahuel Molina en el mercado de fichajes de invierno

Por otro lado, está el caso de Nahuel Molina con el que el Atlético de Madrid tiene claro que no lo va a dejar salir. En el club rojiblanco está muy contentos con el rendimiento del lateral derecho y no tiene previsto realizar cambios en esa posición en el mes de enero.

Nahuel Molina, de 27 años, tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2027. El club rojiblanco abordará el futuro del argentino el próximo verano cuando el futbolista entre en su último año de contrato.