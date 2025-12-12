Pablo Barrios, mejor jugador del Atlético de Madrid en noviembre: "Yo pediría algún título"

El futbolista del Atlético de Madrid, tras ser nombrado mejor jugador del mes de noviembre por la afición, pide al 2026 poder levantar un título con la camiseta del equipo rojiblanco

Los seguidores del Atlético de Madrid han elegido a Pablo Barrios como el mejor jugador del mes de noviembre. El futbolista colchonero, agradecido con su público, asegura estar muy contento con el galardón y da las gracias a la afición por el reconocimiento. "Estoy muy contento y quiero dar las gracias a todos los que me han votado. Solo con hacerlo bien y ayudar al equipo ya estoy contento", subrayaba a los medios oficiales del club al recoger el premio.

El futbolista está creciendo en los planes de Simeone que le ha otorgado la batuta de un Atlético de Madrid que aspira a levantar algún título en el año 2026. De hecho, este el es gran deseo de Pablo Barrios y así se lo ha comunicado a los aficionados del cuadro madrileño. "Yo le pediría algún título, es por lo que todos entrenamos y luchamos en cada partido. Poder levantar un trofeo es lo más bonito que puede pasar cuando eres jugador", asegura el futbolista.

Las sensaciones de Pablo Barrios esta temporada en el Atlético de Madrid

Sobre su temporada, Pablo Barrios destaca las buenas sensaciones que está teniendo, haciendo especial hincapié en su convocatoria con España. "He tenido la oportunidad de ir con la Selección y de momento el objetivo es seguir haciéndolo bien en el club, ayudar a mis compañeros. Eso es lo más importante", aclara el futbolista que se siente respaldado por el vestuarios del Atlético de Madrid. "Estoy muy a gusto y muy contento con los compañeros, tenemos un grupo muy bonito y unido. Estoy disfrutando bastante", asegura Pablo Barrios que se centra en el duelo ante el Valencia. "No hay partidos fáciles y seguro que va a ser un gran encuentro. Jugamos en casa y nuestra afición nos ayuda muchísimo. Esperamos que mañana también lo hagan y ojalá salga un buen partido", sentencia el futbolista del Atlético de Madrid.

Pablo Barrios, indispensable para Simeone en el Atlético de Madrid

Mientras tanto, Pablo Barrios sigue los pasos que le marca Simeone que en octubre anunció que el margen de mejora del futbolista era "infinito". "Es un chico joven, del club, crece en todo, en su personalidad, carácter, nos ayuda mucho hasta donde uno quiera seguir creciendo, estamos aquí para ayudarle", destacó el 'Cholo'. El futbolista es indispensable para el argentino y ha jugado 21 partidos esta temporada, de los cuales ha partido como titular en 19 choques, perdiéndose tan solo 1 por lesión.