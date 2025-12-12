El Inter Miami confirma su fichaje definitivo: el pellizco que De Paul deja en las arcas del Atlético

El campeón de la MLS ha anunciado lo que ya se esperaba: ejercerá la opción de compra obligatoria que poseía sobre el centrocampista argentino, lo que reportará un ingreso de 15 millones de euros para el club colchonero

El Atlético de Madrid, salvo sorpresa, no tiene pensando acudir al mercado de enero para reforzar su plantilla. Solo una oportunidad de mercado irrechazable le haría cambiar de opinión. Del mismo modo, en el capítulo de salidas, tampoco parece sencillo que vayan a llegar ofertas importantes por jugadores que tienen un rol secundario, como Conor Gallagher o Alexander Sorloth, a los que el club colchonero tasa de forma elevada pese a no jugar todo lo que quisieran a las órdenes de Simeone. Así pues, solo está previsto atender propuestas de cesión por el casi inédito Carlos Martín, al tiempo que se tratará de resolver también la situación de Javi Galán.

Pero antes de que se abra la ventana de transferencias, el primer movimiento ya se ha confirmado. El Inter Miami ha anunciado la activación de la opción de compra que poseía por Rodrigo de Paul, que de este modo deja de ser jugador colchonero oficialmente y firma un nuevo contrato hasta 2029. En realidad, era algo esperado, pues el pasado verano, tras el Mundial de Clubes, la marcha del argentino se disfrazó como una cesión que en realidad incluía la obligación del club norteamericano de comprar de forma definitiva sus derechos a final de año.

A la espera del dinero de Apollo

Dicha operación dejará en las arcas del Metropolitano 15 millones de euros, como quedó acordado meses atrás. Y esa será básicamente la cantidad con la que contarán los dirigentes rojiblancos para, llegado el caso, poder acudir al mercado. De momento, el desembarco de Apollo Sports Capital como accionista mayoritario no tendrá una influencia directa en este sentido, pues antes debe producirse la ampliación de capital prevista para el primer trimestre de 2026. Por tanto, será en verano cuando se compruebe cuál es el músculo financiero que el fondo estadounidense puede aportar para seguir potenciando la plantilla.

Los números de De Paul

En cuanto a De Paul, muchos han echado en falta unas palabras de despedida por su parte hacia una afición y un club en el que militó durante cuatro temporadas. Desde que el Atlético invirtió 35 millones de euros en su fichaje en 2021, procedente del Udinese, el internacional albiceleste se convirtió en un hombre importante en los planes de Simeone, llegando a disputar 187 encuentros en los que firmó además 14 goles y 26 asistencias. Pero quizás por su carácter, unido a algunos viajes a destiempo con su selección, nunca llegó a conectar del todo con la grada, hacia la que tampoco tuvo ningún gesto al hacer las maletas.

Un sueldo mayor en el Inter Miami

En el Inter Miami, por su parte, el de Sarandí ha disputado desde su llegada 23 partidos, contribuyendo con dos tantos y siete pases de gol al hito histórico de proclamarse por vez primera campeones de la Major League Soccer. Ahora, junto a Leo Messi, seguirá siendo uno de los baluartes del equipo dirigido por Javier Mascherano. Es más, tras las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, que cuelgan las botas, y aunque aún se negocia la continuidad de Luis Suárez, De Paul aspira a ser uno de los jugadores designados del plantel del club Florida. Una figura que, a sus 31 años, le permitiría un cobrar un sueldo más elevado, pues el salario de estos futbolistas no computa dentro del límite salarial, que puede ser de ese modo sobrepasado.