El Atlético de Madrid le pone precio a Gallagher

El centrocampista es deseado por muchos equipos de la Premier League que están por la labor de intentar su incorporación durante el próximo mercado de fichajes de invierno que se abre en el mes de enero. Con todo, el Atlético de Madrid no va a regalar, ni mucho menos, al inglés

El Atlético de Madrid está totalmente centrado en hacer la mejor temporada posible y luchar por ganar los cuatro títulos que tiene por delante (LaLiga, UEFA Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España). El club rojiblanco confía plenamente en su actual plantilla, la cual considera profunda y equilibrada, para intentar conseguir los objetivos marcados, es por ello que no tiene previsto que haya cambios en el mercado de invierno. A pesar de ello, el Atleti sabe que algún que otro futbolista puede pedir salir en el mes de enero para tener más minutos. Uno de ellos es Conor Gallagher, que cuenta con pretendientes, al que el Atlético de Madrid no va a regalar pero al que se pensaría dejar salir por unos 30 millones de euros.

La hoja de ruta del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes de invierno y el caso Conor Gallagher

Tal y como dijo Mateu Alemany, el nuevo director deportivo, unos meses atrás, el Atlético de Madrid está más que preparado para afrontar cualquier mercado de fichajes, pero para el de invierno no se espera mucho movimientos, centrándose más el club en el verano que viene.

Con todo, en el club rojiblanco saben que Conor Gallagher es uno de los futbolistas que pueden pedir salir en el mercado de invierno en busca de los minutos que no tiene para asegurarse jugar el Mundial 2026 con Inglaterra. El centrocampista sabe que cuenta con el interés de muchos equipos de la Premier League si bien es cierto que es el Manchester United el que más deseo está mostrando.

Con esta situación, el Atlético de Madrid no tiene previsto regalar ni mucho menos a Conor Gallagher. Prácticamente se descarta una salida mediante cesión y sólo se contempla, de momento, un traspaso por un precio de unos 30 millones de euros. Si llega esa cantidad de dinero a las oficinas del club rojiblanco, el Atlético de Madrid se lo pensaría según informa el periodista Matteo Moretto, especialista en el mercado de fichajes.

El Atlético de Madrid no va a poner fácil la salida de Conor Gallagher porque actualmente cuenta con cuatro centrocampistas (Koke, Barrios, Johnny Cardoso y el propio Gallagher) y, por tanto, si se marcha el inglés el club rojiblanco tendría que acudir al mercado para fichar a un futbolista en esa demarcación para no debilitar al equipo que entrena Diego Pablo Simeone en la sala de máquinas.

Conor Gallagher, de 25 años y con contrato hasta el 30 de junio de 2029, siempre ha dicho que se siente bien en el Atlético de Madrid, pero que le gustaría jugar más. En lo que va de temporada, el inglés ha disputado un total de 18 partidos y 625 minutos.