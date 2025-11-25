El traspaso de Gallagher: muchos pretendientes y una realidad

El futuro de Gallagher en el Atlético de Madrid sigue siendo indeciso. El conjunto rojiblanco ha mejorado, de manera considerable, su juego desde el comienzo de temporada, encontrando figuras claves como Álex Baena, Koke o Pablo Barrios que forman un centro del campo sólido y asentado en la idea de juego que pretende Simeone. El gran nivel que han desempeñado los tres centrocampistas hasta la fecha vuelven a dejar a Cono Gallagher fuera de la ecuación, siendo un mero revulsivo para Simeone. El inglés ya ha dejado claro que quiere más protagonismo en el conjunto colchonero, mientras que su fichaje empieza a calentarse con muchos pretendientes, según informan desde Inglaterra, detrás de Gallagher.

Muchos pretendientes para el traspaso de Gallagher, pero el Atlético de Madrid no baja el precio

En Sky Sports han informado que 16 equipos andan tras el traspaso de Gallagher y se han interesado por la situación del inglés en el Atlético de Madrid. El centrocampista ha dejado entre ver en varias ocasiones que no está satisfecho con el tiempo de juego en el club rojiblanco que, en caso de que llegue una oferta que satisfaga a la dirección deportiva, ven con buenos ojos dejar marchar al británico. Entre la lista de los clubes que se han interesado por la opción del fichaje de Gallagher destacan el Manchester United y el Crystal Palace, que apuestan con fuerza por el mediocentro, sumándose el Tottenham y el Leeds United. Aunque el traspaso de Gallagher cuenta con mucho pretendientes, la única realidad, hasta el momento, es que el jugador sigue perteneciendo al Atlético de Madrid que se niega a malvender un jugador que, aunque no es titular para Simeone, si es un recambio crucial en el centro del campo del cuadro colchonero ante los constantes problemas de Johnny Cardoso.

El objetivo de Gallagher con el Atlético de Madrid

Aunque Gallagher dejó claro no estar satisfecho, como contamos en ESTADIO Deportivo, subrayó que seguirá luchando para cumplir su objetivo de levantar títulos con el Atlético de Madrid que no tiene prisa por dar salida al inglés. "Claro que no estoy satisfecho. No creo que nadie lo esté si no juega tanto como le gustaría, pero seguiré trabajando muy duro para, cada vez que tenga la oportunidad, ayudar al equipo y ojalá lleguen más oportunidades para ser titular. ¿Irme? Estoy muy feliz aquí. Mi objetivo es ganar títulos con el Atleti y quiero tener un papel más importante en el equipo. Y, como he dicho, voy a seguir trabajando al máximo para jugar más minutos y poder ayudar al equipo", aseguró en as.