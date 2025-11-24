Álex Baena ya es clave en el Atlético de Madrid

El centrocampista del Atlético de Madrid asume galones en el esquema de Simeone que convierte a Álex Baena en intocable

El Atlético de Madrid logró en Getafe una victoria muy trabajada y sufrida ante la muralla azulona que parecía imbatible. El equipo de Simeone dominó en campo rival, pero la falta de puntería y la férrea defensa del Getafe terminó desesperando a un equipo rojiblanco que encontró el premio del gol en una jugada desafortunada de Domingo Duarte. Pero para llegar hasta ese punto, la insistencia del cuadro de Simeone fue clave, al igual que Álex Baena que se asienta en el Atlético de Madrid y empieza a ser esencial en el juego colchonero.

Álex Baena se asienta en el Atlético de Madrid

El centrocampista andaluz se ha hecho dueño y señor del centro del campo del Atlético de Madrid. Simeone, aprovechando sus cualidades, le ha otorgado más libertad a Álex Baena de cara a mejorar el ataque. El futbolista almeriense es, sin ninguna duda, uno de los jugadores más completos de LaLiga y el técnico argentino aprovecha para exprimir sus cualidades. Desde su regreso a los terrenos de juego tras la lesión y la operación de apéndice, la influencia del andaluz en el juego es más que evidente y los resultados sonríen a un equipo que sigue escalando en LaLiga en busca de Real Madrid y Barcelona. Frente al Getafe, el gol de la victoria llegó gracias a una gran acción de Álex Baena que puso el balón al área, rompiendo la defensa. Raspadori puso el esférico al área chica y Duarte se adelantó al atacante rojiblanco y, sin querer, introdujo el balón en su propia portería para hacer el definitivo 0-1 que daba los tres puntos al Atlético de Madrid.

Simeone valora la sociedad de Álex Baena y Pablo Barrios

Tras el partido, Simeone valoró a Álex Baena junto a Pablo Barrios, que han formado una sociedad que promete en el Metropolitano. "Pablo Barrios es importantísimo para nosotros en la mitad del campo y me preguntaban recién que Baena juega a la izquierda, que juega a la derecha, que juega del medio. Juega al fútbol, él donde lo ponga va a jugar al fútbol porque tiene una calidad y una visión de juego que nos permite tener esa posibilidad de cualquier posición del medio para arriba a poder utilizarlo. Así que tiene que mejorar, lo vamos a ayudar a seguir mejorando porque creo que tiene margen aún de crecimiento, es joven, es rebelde, quiere más. Lo veo con energía del Atlético de Madrid y todo eso lo va a ayudar a seguir creciendo desde el lugar que tiene", sentenció el técnico del Atlético de Madrid.