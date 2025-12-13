Corberán, contundente sobre el Atlético - Valencia: "No me ha parecido justo"

El entrenador del Valencia se ha mostrado muy insatisfecho por la derrota cosechada contra el Atlético de Madrid, aunque al mismo tiempo ha dicho que está muy orgulloso de sus jugadores que han dado un gran nivel contra un equipo que aspira a ganar LaLiga

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha comparecido en rueda de prensa y también en DAZN después de la derrota de su equipo contra el Atlético de Madrid por 2-1. El técnico ha dicho que está orgulloso de sus jugadores pero fastidiado por el resultado en contra ya que bajo su punto de vista merecieron más.

Carlos Corberán ha manifestado en DAZN que el resultado no le ha parecido justo. "A nivel emocional te quedas jodido con el resultado, porque no me ha parecido justo. Orgulloso del equipo por un lado y muy jodido por el resultado porque creo que el Valencia merecía algo más".

El entrenador del Valencia CF ha dicho que ha visto a su equipo mejor que al Atlético de Madrid. "Cuando eres capaz de ser superior y hacer el partido que has hecho contra un rival como el Atlético, tiene que ser un refuerzo. Pero tampoco podemos olvidar que lo que necesitamos es sumar puntos y no hemos sumado. No nos conformamos con este resultado".

A pesar de ello, no ha dudado en destacar la calidad de Griezmann. "Creo que el segundo gol explica mucho. El gol que hace Griezmann es sacar de una jugada casi de la nada una acción ventajosa. Sabemos el nivel del rival. Pero me quedo con las muchas cosas que ha hecho bien el Valencia. El equipo me parece que ante las adversidades su capacidad de reacción ha sido extraordinaria. Mis jugadores están orgullosos, pero no aceptan este resultado".

Carlos Corberán, en rueda de prensa tras el Atlético de Madrid 2-1 Valencia CF

Ya en rueda de prensa, Carlos Corberán ha dicho que su Valencia CF va a seguir peleando. "Es que somos el Valencia CF y tenemos que entregarnos absolutamente en cada partido. Este escudo nos permite algo que no sea eso. La entrega máxima, el compromiso enorme que tenemos que tener y los jugadores, insisto, aparte de estar jodidísimos, porque es así el sentimiento que tengo por el resultado, también estoy orgullosísimo por la forma en la que el equipo ha competido".

A continuación, ha vuelto a señalar que el Valencia CF ha hecho un gran partido. "Ninguna duda para mí. La primera parte no ha sido una primera parte. Lo he visto en el campo para que el equipo entrase perdiendo el partido. Hemos empezado ya con una ocasión muy clara, los 20 o 30 segundos, y luego el equipo, cuando hemos concedido el gol de ellos, ha sabido reaccionar, ha sabido reponerse, en ningún momento se ha venido abajo. Hemos conseguido un gol también de córner, desafortunadamente parece que la rótula de Hugo Duro estaba por delante del talón del jugador del Atlético de Madrid y se ha entendido que era una posición ventajosa para nosotros, por eso se anula el gol. Y el equipo ha seguido, ha seguido, ha empatado el partido".

Y, finalmente, ha valorado la actuación arbitral. "Quizá la mano de Barrios es difícil entender, después del penalti que nos pitaron en Cartagena, viendo esa acción de Cartagena es difícil no entender que era penalti la acción de las manos en el área que se han producido, pero los árbitros y el VAR son los que deciden, creemos en su absoluta imparcialidad. Absoluta, para que no haya dudas. Justicia que hacen ellos, he visto al árbitro con mucha personalidad durante el partido entero y es verdad que hay acciones que tenían ese margen de poder ser analizadas y entendemos que ojalá la decisión haya sido la correcta de todas ellas".