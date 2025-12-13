Alineaciones Atlético de Madrid - Valencia: Alineación probable de Atlético de Madrid y Valencia en la jornada 16 de LaLiga

Los de Simeone no quieren despegarse de la pelea por LaLiga y deberán volver a puntuar tras dos partidos sin lograrlo, mientras el Valencia busca su primera victoria lejos de Mestalla

La jornada sabatina se abre con un choque muy interesante, como es el Atlético de Madrid-Valencia que tiene lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano a las 14:00 horas.

El conjunto madrileño está situado en el cuarto puesto de la tabla, cuenta con 31 puntos -cuatro menos que el Villarreal-, la pasada jornada encadenó su segunda derrota consecutiva, en este caso fue en Bilbao ante el Athletic Club. Ahora esperan cambiar la dinámica y volver a la senda de la victoria, algo que antes de estos dos encuentros, lograban mucho. Siendo el encuentro en casa hay muchas opciones de que se lo lleven los de Simeone.

Por otro lado, el Valencia se encuentra en la decimosexta posición -dos puestos por encima del descenso- y tiene en su casillero 15 puntos, a su vez está empatado a puntos con el Osasuna y tiene un punto menos que el Mallorca. Sus últimos tres partidos los ha saldado con una victoria y dos empates ante el Sevilla y Rayo Vallecano.

Bajas de Atlético de Madrid y Valencia CF

El Atlético también llega condicionado por ausencias importantes. Simeone no podrá contar con José María Giménez y Álex Baena, ambos lesionados ante el Barcelona con molestias musculares de bajo grado.

A ellos se suma Marcos Llorente, convertido en lateral derecho en los últimos meses, que continúa trabajando al margen por una lesión muscular en el muslo sufrida ante el Getafe. Este será su sexto partido de baja y su regreso aún no está garantizado.

El Valencia llega al partido con una baja y varias dudas. César Tárrega será baja segura tras recibir tarjeta roja ante el Sevilla. Además, Javi Guerra, Luis Rioja y Gayá son duda por gripe y podrían perderse el encuentro.

El Cholo va a por la tercera plaza

En lo que llevamos de temporada, siempre ha estado el Villarreal por encima del Atlético en la clasificación, esta semana desea volver a sumar para no dejar escapar al conjunto groguet. El equipo presentará un once con varias novedades respecto al último partido en San Mamés. Oblak será el dueño de la portería. En los laterales estarán Ruggeri y Nahuel Molina, mientras que la pareja de centrales volverá a ser la formada por Hancko y Pubill.

En el centro del campo, Pablo Barrios compartirá la sala de máquinas con Koke. Las bandas tendrán sello argentino con Nico González y Giuliano Simeone. Arriba, Julián Álvarez y Sorloth serán los encargados de transformar las ocasiones en gol.

Corberán tira de cinco centrales para asaltar el Metropolitano

El Valencia aún no sabe lo que es ganar en el Metropolitano, pero llega con la intención de romper esa racha. La principal novedad será el cambio de sistema; el resto del once mantiene las piezas habituales en el esquema del técnico de Cheste.

Aguirrezabala será titular una vez más bajo palos. La defensa estará formada por Copete, Comert y Foulquier como centrales, con Gayà y Thierry Correia ocupando los carriles.

En el centro del campo, Pepelu y André Almeida llevarán el timón del equipo. Las bandas serán para Danjuma y Luis Rioja, mientras que Hugo Duro será la referencia ofensiva encargada de buscar el gol.

Onces probables del partido Atlético de Madrid - Valencia, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga

Atlético de Madrid: Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Nico González, Pablo Barrios, Koke, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Valencia CF: Agirrezabala; Thierry Correia, Foulquier, Comer, Copete, Gayà; André Almeida, Pepelu; Danjuma, Hugo Duro y Luis Rioja.