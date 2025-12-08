Apollo, nuevo dueño del Atlético de Madrid, se asocia con Ryan Reynolds, actor de Deadpool

El fondo de inversión, que hace unas semanas oficializó la compra de un 55/60 por ciento del club rojiblanco, amplía su apuesta por el fútbol profesional después de que haya comprado unas cuantas acciones del equipo inglés, el Wrexham, que tiene el conocido actor de Hollywood

Apollo Sports Capital, el nuevo propietario del Atlético de Madrid, no está de paso en el fútbol a tenor del nuevo movimiento que ha realizado en las últimas horas. Los dueños del club rojiblanco han redoblado su apuesta en el fútbol profesional y se han hecho con unas cuantas acciones del Wrexham AFC, un equipo que actualmente jugar en The Championship, la segunda división de Inglaterra, y que es conocido, principalmente por ser propiedad de Ryan Reynolds, actor de Hollywood de éxito por hacer películas como Deadpool.

Apollo Sports Capital ha comprado una participación minoritaria del Wrexham AFC lo que quiere decir que Ryan Reynolds y su socio, Rob McElhenney, serán las dos personas que sigan tomando las decisiones en el club inglés. "La inversión se alinea con la estrategia de crecimiento a largo plazo del Wrexham AFC y sus aspiraciones en la Premier League, donde los accionistas mayoritarios, Mac y Reynolds, seguirán supervisando el Club como propietarios mayoritarios", ha comunicado el propio Wrexham AFC a través de su página web.

La nueva propiedad del Atlético de Madrid entra, principalmente, por el negocio en infraestructuras que mueve actualmente el Wrexham quien está en un proceso de crecimiento y necesita mejoras en su estadio y en sus instalaciones. "Como parte de la inversión, Apollo Sports Capital también financiará el STōK Cae Ras, lo que contribuirá a la remodelación del estadio, incluyendo la nueva tribuna Kop. Esta remodelación es un componente clave del Proyecto Wrexham Gateway, un plan de regeneración a gran escala para impulsar la conectividad y el futuro económico de la ciudad".

Por su parte, tanto Ryan Reynolds como su socio se han mostrado encantados por la ayuda y la entrada de Apollo Sports Capital, dueño del Atlético de Madrid, en el Wrexham AFC. "Desde el primer día, quisimos construir un futuro sostenible para el Wrexham AFC. Y hacerlo con un poco de corazón y humor. El sueño siempre ha sido llevar a este club a la Premier League, manteniéndonos fieles a la ciudad. Un crecimiento como este requiere socios de primer nivel que compartan nuestra visión y ambición, y Apollo sin duda lo hace. Conocemos a Al Tylis, director ejecutivo de Apollo Sports Capital, desde hace muchos años y estamos encantados de que ASC se una a la familia Wrexham para dar el siguiente paso juntos".

No hay que olvidar que Apollo Sports Capital se convirtió en dueño del Atlético de Madrid después de adquirir alrededor de 60 por ciento de acciones del club rojiblanco por una suma de dinero cercana a los 2.500 millones de euros, en la cual se incluía la deuda de la entidad madrileña.