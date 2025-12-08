Una baja de última hora y un regreso en la lista del Atlético de Madrid para visitar al PSV Eindhoven

Diego Simeone no podrá contar con Lenglet, que sufrió una contractura muscular en el último choque liguero ante el Athletic, pero recupera por contra a Johnny Cardoso, que fue baja en San Mamés por el golpe en la rodilla que se produjo al comienzo del encuentro frente al Barcelona

Tras dos derrotas consecutivas en LaLiga, ante FC Barcelona y Athletic, que le han alejado a 9 puntos del liderato, el Atlético de Madrid retoma este martes la Champions League con el objetivo de ganarse un sitio entre los ocho primeros clasificados de esta Fase Liga y lograr así un billete directo para los octavos de final. La importante victoria de la pasada jornada ante el Inter de Milán colocó a los colchoneros a un punto de ese objetivo y dejó prácticamente encarrilado, como mal menor, el primer reto de estar en el 'top 24', lo que asegura jugar la eliminatoria previa. Pero Simeone y los suyos quieren más, lo que pasa por romper su particular maleficio lejos del Metropolitano ante un PSV Eiundhoven en racha.

Para ello, el técnico argentino cuenta con la baja de última hora de Clement Lenglet. El central francés sufrió “una contractura muscular”, según informó este lunes el club rojiblanco, durante el duelo del pasado sábado en San Mamés, donde tuvo ser sustituido en el minuto 61 por Matteo Ruggeri. Junto a él, tampoco están disponibles para el partido de este martes ni José María Giménez ni Álex Baena, por sendas lesiones musculares padecidas el martes de la semana pasada en el choque ante el Barcelona, ni Marcos Llorente, que se pierde su quinto duelo consecutivo por una dolencia muscular sufrida ante el Getafe.

Dos canteranos en la convocatoria

Por contra, el centrocampista Johnny Cardoso, baja el pasado sábado por un fuerte golpe en la rodilla, forma parte de la convocatoria de 23 jugadores de Diego Simeone. El internacional estadounidense es la principal novedad de la expedición, que ha puesto rumbo este mediodía a Países Bajos y que completan dos jugadores del filial de Primera RFEF, ambos defensas: el lateral derecho Javi Boñar, que ya fue convocado en Bilbao, y el central Dani Martínez.

No será fácil, sin embargo, que el ex del Real Betis regrese directamente al once, aunque Simeone ya aseguró que espera mucho de un fichaje que se ha visto lastrado por un esguince de tobillo y apenas ha podido gozar de oportunidades hasta ahora. Con todo, el norteamericano fue la principal sorpresa en el once del Cholo para medirse al FC Barcelona. Ya había sido titular en el encuentro de Champions ante el Inter de Milán, pero a los tres minutos, en un salto con Dani Olmo, recibió un golpe en su rodilla izquierda y tuvo que ser sustituido, si bien por fortuna no fue nada grave y ya está de nuevo disponible.

La lista completa del Atlético de Madrid

La convocatoria de 23 jugadores está formada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Javier Boñar, Dani Martínez, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.