Johnny Cardoso prolonga su calvario y Baena hace saltar las alarmas

Simeone tuvo que sustituir a los 12 minutos al estadounidense, de nuevo lesionado tras ser la gran novedad en el once, y en la segunda mitad tuvo que hacer lo propio con el centrocampista almeriense, que estaba siendo el mejor de su equipo

El fichaje de Johnny Cardoso procedente del Real Betis fue una de las grandes apuestas del Atlético de Madrid el pasado verano. Se esperaba mucho del centrocampista estadounidense, que venía de ofrecer un gran rendimiento durante la última campaña y media en el conjunto verdiblanco. Pero sus primeros pasos en el club rojiblanco, con el que firmó un largo contrato hasta 2030, están siendo un auténtico calvario. En su etapa en Heliópolis apenas se perdió seis encuentros por lesión, pero la mala suerte se ha cebado con él desde que cambió de camiseta y este martes solo ha aguardado 12 minutos sobre el césped del Camp Nou.

La confianza de Simeone en Cardoso

El norteamericano fue la principal sorpresa en el once de Diego Simeone para medirse al FC Barcelona. Ya había sido titular en el encuentro de Champions ante el Inter de Milán, pero tras descansar de nuevo en la última jornada frente al Oviedo, pocos esperaban su presencia en un duelo tan exigente y con tanto en juego. Sin embargo, el 'Cholo' ya había expresado días atrás lo mucho que espera del norteamericano y sus palabras no fueron de cara a la galería. "Confiamos en él, creemos en él y esperemos que pueda demostrarlo con hechos. El campo hablará”, afirmó tajante.

Lo que no esperaba el técnico argentino es que a los tres minutos de juego, en un salto con Dani Olmo, el ex bético recibiera un golpe en su rodilla izquierda que le dejó tendido sobre el césped. Quiso probarse e intentó seguir. Pero finalmente tuvo que ser sustituido por Koke antes del cuarto de hora, quedando a expensas de pruebas para conocer el alcance exacto de esta nueva molestia.

Al menos, nada tiene que ver con el esguince de tobillo que sufrió en septiembre y que le tuvo un mes y medio en el dique seco. Tras haber sido titular en las tres primeras jornadas de LaLiga, Cardoso se perdió las seis siguientes por lesión, así como los tres primeros duelos en Champions. Pero una vez recuperado, tras sufrir una recaída y también un proceso vírico, el buen momento de Koke le cerró las puertas del once. Por ello, ha tenido que ver hasta cuatro choques ligueros desde el banquillo antes de volver a ser de la partida, más de tres meses después de su última aparición en el campeonato, el pasado 30 de agosto ante el Alavés.

Baena estaba siendo el mejor

Pero la lesión de Johnny Cardoso no fue la única maña noticia del Atlético de Madrid en su visita al Barça. Mediada la segunda mitad, Simeone también ha tenido que relevar a Álex Baena, que se echó la mano a la parte posterior del muslo tras frenarse en seco al iniciar una carrera. El almeriense había adelantado a los colchoneros y estaba siendo el mejor de su equipo, pero de nuevo se ve frenado por una percance físico, como sucediera a comienzos de temporada con una lesión muscular que le hizo perderse cinco encuentros.