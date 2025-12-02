Barcelona 3-1 Atlético de Madrid: Victoria de líder en un partido castigado por las lesiones

Los de Hansi Flick se llevaron los tres puntos ante los de Simeone en un encuentro con hasta cuatro jugadores que se tuvieron que retirar del terreno de juego, pero donde destacaron Álex Baena y, sobre todo Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres para darle el triunfo al conjunto culé

El Barcelona recibió en la noche de hoy al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Para ello, Hansi Flick introdujo novedades en su once inicial, como la entrada de Gerard Martín en el centro de la defensa o Eric García de pivote defensivo. Por otro lado, Simeone aposto por Johnny Cardoso de titular, pero en el minuto 14 tuvo que pedir el cambio, por lo que entró Koke. De esta manera, el conjunto culé se terminó llevando finalmente los tres puntos.

Lewandowski le devuelve el favor a Pablo Barrios

En primer lugar, Hansi Flick comenzó con un once formado por Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha. Por otro lado, Simeone decidió empezar en el Spotify Camp Nou con Hancko, Lenglet, Giménez, Nahuel Molina; Pablo Barrios, Cardoso, Álex Baena; Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone. En este sentido, el técnico del Atlético de Madrid apostó por el ex del Betis, que ya fue titular en el encuentro contra el Inter de Milán en el Metropolitano. No obstante, el centrocampista tan solo duró 14 minutos, ya que tuvo que pedir el cambio tras un choque con Dani Olmo, por lo que Koke tuvo que entrar de manera obligada al terreno de juego. De esta manera, el conjunto visitante en el día de hoy empezó mejor en el choque, por lo que estrenó el marcador en el 19' gracias a un gran gol de Álex Baena.

El exjugador del Villarreal recibió un balón en largo de Molina, que controló y condujo hasta el área de Joan García para picarla de la mejor manera. Sin embargo, el Barcelona respondió a los siete minutos y Raphinha puso el empate en el Spotify Camp Nou, recortando y batiendo a Oblak. Desde entonces, el conjunto de Hansi Flick fue teniendo ocasiones claras para remontar el partido ante el Atlético de Madrid, hasta el punto de tener una oportunidad desde el punto de penalti. De Burgos Bengoetxea señaló la pena máxima tras una acción de Barrios con Dani Olmo, en la que el colegiado vasco no dudó en su decisión. Con todo para poder ponerse por delante en el marcador, Lewandowski falló y mandó el balón muy por arriba de la portería del meta esloveno, manteniendo las tablas en el feudo azulgrana al término de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Las lesiones castigan a los de Hansi Flick y Simeone

Tras ello, los jugadores volvieron al terreno de juego, donde sucedieron ocasiones clarísimas de gol tanto en el Barcelona como en el Atlético de Madrid. Por un lado, una jugada personal de Lamine Yamal en banda derecha acabó en pase de Raphinha, que perdonó el segundo en su lanzamiento estando muy bien posicionado. Por otro lado, Julián Álvarez recibió un pase y condujo hasta el área de Joan García, vio y realizó un pase entre líneas a Giuliano Simeone, que no finalizó de la mejor manera.

No obstante, los problemas físicos siguieron castigando a los colchoneros y Álex Baena, en este caso, pidió el cambio en el minuto 62 y entró Almada en su lugar. De la misma manera, Dani Olmo, que hizo el segundo tras una gran asociación y jugada colectiva del conjunto de Hansi Flick, se tuvo que retirar por molestias en el hombro. Además, Pedri también tuvo que decir adiós al encuentro entre Barcelona y Atlético de Madrid en el 74', por lo que entró 'Dro'. Finalmente, Ferran Torres hizo el tercero y dejó sentenciado el choque a favor de los locales, que se llevaron la victoria.

Ficha técnica

3 - Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri (Dro, min.74); Lamine Yamal (Christensen, min.88), Olmo (Rashford, min.66), Raphinha (Casadó, min.73); y Lewandowski (Ferran Torres, min.67).

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Ruggeri; Johnny (Koke, min.14; Griezmann, min.75), Barrios; Giuliano (Sorloth, min.63), Baena (Almada, min.62), Nico González (Gallagher, min.46); y Julián Álvarez.

Goles: 0-1, min. 19: Baena. 1-1, min. 26: Raphinha. 2-1, min. 65: Olmo. 3-1, min. 90+6: Ferran Torres.

Árbitro: Ricardo Burgos (Comité vizcaíno). Mostró tarjeta amarilla a Baena (min.41) y Gerard Martín (min.45+2).

Incidencias: Partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga disputado en el Spotify Camp Nou ante 45.205 espectadores.