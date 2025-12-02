Robert Kosecki, exfutbolista: "El Barcelona recibirá una paliza del Atlético de Madrid"

El exdelantero fue muy claro con su pronóstico de cara al encuentro de esta noche entre los de Hansi Flick y los de Simeone, además de valorar la figura de su compatriota, Lewandowski, cuyo futuro sigue siendo una incógnita

El Barcelona recibirá hoy al Atlético de Madrid, en uno de los encuentros más apasionantes que se pueden vivir cada temporada en LaLiga. Por ello, exfutbolistas como Robert Kosecki han valorado lo que esperan del partido que tendrá lugar esta noche en el Spotify Camp Nou entre los de Hansi Flick y los de Simeone, que corresponde a la jornada 19 pero coincide con la disputa de la Supercopa de España, donde compiten ambos equipos. Por otro lado, el exdelantero ha hablado de la figura de Robert Lewandowski y su actual momento de forma.

Robert Kosecki, tajante con el Barcelona - Atlético de Madrid

De esta manera, Robert Kosecki, exfutbolista, habló en Super Express sobre el choque entre el Barcelona y el Atlético de Madrid de esta noche en el Spotify Camp Nou, destacando la figura de Lewandowski: "Claro que animo a que 'Lewy' juegue bien, pero no necesariamente en este partido. Obviamente, apoyaré al Atlético. Creo que ganarán 2-1. El Barcelona recibirá una paliza. Solo espero que no sea un 0-0 y una tortura. Sin embargo, los partidos entre estos equipos siempre han sido emocionantes. Por eso espero un gran espectáculo. El Barcelona busca delanteros, pero 'Lewy' siempre aporta estabilidad y la garantía de marcar 20 goles por temporada en todas las competiciones. Lo considero un profesor de nuestro juego, uno de los tres mejores jugadores de la historia de Polonia y tiene cuerda para rato porque físicamente está bien".

En este sentido, Robert Kosecki siguió valorando el momento de forma de su compatriota en el Barcelona, que acaba contrato el próximo mes de junio de 2026 y su futuro sigue sin estar cerrado: "Lewandowski es muy útil, así que el entrenador Hansi Flick debería darle la oportunidad. 'Lewy' está al cien por cien listo para jugar. Con jugadores como Lamine Yamal y Raphinha centrando, sin duda tendrá más ocasiones de gol y podrá rematar. Está en un buen momento. Está muy por encima de otros en cuanto a logros y trofeos. Claro que nunca se pueden comparar jugadores de diferentes épocas, porque siempre es injusto. Pero es un profesor. Un gran embajador del fútbol polaco. Puede que no tengamos un jugador como él en mucho tiempo. Ojalá me equivoque".

Lewandowski y su idilio con el gol

Lewandowski sigue a un gran estado de forma, pese a sus 37 años. El jugador del Barcelona fue clave para los éxitos del conjunto de Hansi Flick la pasada temporada y sigue suponiendo buenas noticias en este momento de la temporada. De esta manera, uno de sus mejores partidos de esta campaña fue ante el Celta de Vigo en Balaídos, donde le hizo un hat-trick al equipo de Giráldez, en la victoria de los azulgranas. Además, el delantero vio puerta frente al Athletic Club en el Spotify Camp Nou y repartió una asistencia a Lamine Yamal en el duelo contra el Alavés del pasado domingo en el feudo blaugrana, dando muestras del nivel competitivo que todavía tiene el internacional con Polonia.