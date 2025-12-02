Marcos Llorente y Le Normand, las únicas dos bajas para el Atlético de Madrid ante el Barcelona

El Atlético de Madrid viaja a Barcelona para su duelo contra el conjunto azulgrana en el Camp Nou con las bajas por lesión de Robin Le Normand y Marcos Llorente, las dos únicas ausencias de la convocatoria ofrecida por Diego Simeone

El Atlético de Madrid y el Barcelona protagonizan el encuentro más esperado, actualmente, por ambas aficiones. Los rojiblancos pisan los talones al Barcelona, al que podría arrebatar el liderato con una victoria en el Camp Nou. Para el choque, el Atlético de Madrid no podrá contar Marcos Llorente y Le Normand, que son las únicas dos bajas del cuadro de Simeone para su visita al Barcelona.

Le Normand y Marcos Llorente, bajas en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid viaja este martes a Barcelona para su duelo contra el conjunto azulgrana en el Camp Nou con las bajas por lesión de Robin Le Normand y Marcos Llorente, las dos únicas ausencias de la convocatoria ofrecida esta mañana por el entrenador Diego Simeone. El central ya está en la última fase de su puesta a punto de una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sufrida hace un mes, pero se perderá su quinto choque consecutivo. Llorente, mientras, es baja por tercer duelo seguido por la lesión muscular sufrida hace una semana y media en los primeros minutos del encuentro contra el Getafe.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Conor Gallagher, Johnny Cardoso y Thiago Almada; los extremos Nico González, Giuliano Simeone y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Giacomo Raspadori y Julián Álvarez.

El plan de Simeone para suplir a Marcos Llorente y Le Normand en la defensa del Atlético de Madrid

Simeone, en la rueda de prensa previa al partido, ya anunció que Marcos Llorente seguía sin estar disponible para el cuadro colchonero, siendo esta la baja más subrayable del Atlético de Madrid. "En principio, Marcos todavía sigue su trabajo de recuperación”, confirmó Simeone, que habló de las variantes para suplirlo en el lateral derecho: “Marc Pubill y Nahuel Molina son jugadores diferentes. Moli es mucho más ofensivo, mucho más profundo e importante en los últimos metros, de mitad de cancha hacia adelante, y Marc nos puede dar alternativas para jugar de central, como el hizo el otro día, y darnos otro tipo de juego para esa posición, que también es importante”, resaltó el entrenador del Atlético de Madrid que, con la baja de Le Normand, otorgará todos los galones en defensa a Giménez. "Es importantísimo para nosotros, como otros de los tantos chicos que tenemos dentro del equipo, y ojalá pueda seguir manteniendo el nivel que está mostrando”, sentenció Simeone.