El CTA 'pasa' de la polémica con De Burgos Bengoetxea y le designa para el Barcelona - Atlético de Madrid

El colegiado vasco ha sido el elegido para arbitrar el encuentro que enfrentará a los de Hansi Flick con los de Simeone mañana martes en el Spotify Camp Nou, pese a las criticas recibidas por sus decisiones tomadas en el Girona - Real Madrid

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial el árbitro designado para el Barcelona - Atlético de Madrid, Ricardo De Burgos Bengoetxea. En este sentido, el colegiado vasco se mantiene en el foco tras sus decisiones tomadas en el partido disputado entre el Girona y el Real Madrid, que han sido objeto de crítica principalmente por la televisión del club blanco. No obstante, el Comité Técnico de Árbitros le ha elegido para ser el encargado de dirigir el choque entre los de Hansi Flick y Simeone del próximo martes en el Metropolitano.

Los datos de De Burgos Bengoetxea con los de Hansi Flick y Simeone

El Barcelona tiene un saldo positivo con De Burgos Bengoetxea en cuanto a los partidos que le ha dirigido, ya que han salido vencedores en 27 ocasiones de las 33 que estaba el vasco en el mismo encuentro con los de Hansi Flick. No obstante, el mal recuerdo para el conjunto culé viene del último enfrentamiento contra el Atlético de Madrid en Montjuic, que acabó con victoria para los de Simeone gracias al tanto en el último minuto de Sorloth. Sin embargo, los azulgrana han 'respirado' tranquilo cuando el colegiado les ha arbitrado en una final, ya que han resultado victoriosos en dos de la Supercopa de España y una de la Copa del Rey.

Por otra parte, el Atlético de Madrid tiene un 70% de partidos ganados con De Burgos Bengoetxea, habiendo ganado 24 de los 35 encuentros en los que ha coincidido con el vasco. En cualquier caso, los de Simeone llegan en estado de gracia al Spotify Camp Nou, ya que han conseguido los tres puntos en los últimos siete partidos, tanto de LaLiga como de UEFA Champions League, por lo que intentarán dar un golpe sobre la mesa y mirar hacia el liderato de competición doméstica. Además, el técnico argentino dio descanso ante el Oviedo a jugadores importantes como Giuliano, Barrios o Julián Álvarez, que apuntan a ser titulares contra el Barcelona en el día de mañana.

El CTA apoya a De Burgos Bentoexea tras la polémica del Girona - Real Madrid

Por otro lado, la asignación de De Burgos Bengoetxea para el Barcelona - Atlético de Madrid viene precedida de la polémica del Girona - Real Madrid del pasado domingo, que acabó con empate entre los de Míchel y Xabi Alonso. En este sentido, la televisión del club blanco cargó duramente contra el árbitro vasco: "Se está adulterando LaLiga desde hace tiempo. El Real Madrid tiene cuatro puntos menos por los hijos de Negreira. De Burgos Bengoetxea es uno de los colegiados con el expediente más grosero en contra del Madrid. Existe una irregularidad porque desde el VAR no llaman al colegiado. Sucedió en Vallecas y sucedió en Girona. Independientemente de que el Madrid no esté jugando bien, la realidad es que los árbitros zancadillean al Madrid, los que tienen que tomar las decisiones se ausentan y su presidente les justifica. ¿Y quién es el vicepresidente de la Federación? Javier Tebas".