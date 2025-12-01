Flick corta en seco el tema de Araujo: "Es una situación privada"

El técnico del Barça afronta el duelo ante el Atlético aclarando el silencio sobre Araujo y explicando su charla viral con Raphinha

El Barça llega al encuentro ante el Atlético de Madrid en lo más alto de LaLiga y con la confianza reforzada por el tropiezo del Real Madrid en Montilivi, pero la previa dejó dos nombres propios: Ronald Araujo y Raphinha. Hansi Flick, más distendido que en otras ocasiones, compareció con una mezcla de serenidad y firmeza para cerrar cualquier debate alrededor del central uruguayo y para aclarar una de las imágenes más virales del fin de semana.

Araujo, ausente y señalado: la respuesta más contundente de Flick

La situación del defensor sigue generando inquietud. Araujo lleva varios días sin ejercitarse con el grupo por culpa de un fuerte virus estomacal y únicamente pasó por la Ciutat Esportiva para someterse a controles médicos. Flick, al ser preguntado por él, lanzó el mensaje más tajante de toda la rueda de prensa.

“No está a punto de momento. Es una situación privada y no quiero decir nada”, sostuvo. El técnico pidió respeto y evitó cualquier detalle adicional, consciente de que el jugador quedó muy señalado tras la expulsión frente al Chelsea en Stamford Bridge, un duelo que terminó torciéndose desde su doble amarilla antes del descanso. Aquella noche desató una oleada de críticas en redes que afectó especialmente al central.

Pedri y Raphinha, dos casos distintos en la previa del gran duelo

Flick también repasó el estado de otros jugadores importantes. Sobre Pedri, mostró cierto optimismo: “Podría ser titular”, aseguró, sin cerrar la puerta a que el canario regrese al once en un partido clave. Raphinha, en cambio, sigue entre algodones. El técnico admitió que solo completó el rondo y una parte mínima de la sesión, pero confía en que pueda disputar los 90 minutos si las sensaciones acompañan.

El brasileño, además, está en el centro de otra de las escenas más comentadas del fin de semana, cuando se acercó al banquillo para consolar a un Flick visiblemente abatido durante el encuentro frente al Alavés.

Flick aclara su charla viral con Raphinha

El entrenador quiso explicar esa imagen, “Estaba decepcionado porque perdimos muchos balones y hubo dos tarjetas rojas en el banquillo”, relató. También recordó la expulsión de Marcus Rashford, con quien había conversado previamente. “Quise tomar aire, no quería discutir”, añadió para desmentir cualquier rumor sobre crisis emocional.

Flick aseguró estar “bien y fuerte” para afrontar el reto que supone dirigir al Barça y afirmó sentirse feliz en el club. Insistió en que la temporada todavía no ha mostrado el máximo nivel del equipo, pero confía plenamente en la evolución del grupo y en que el choque ante el Atlético marque un paso adelante en el rendimiento.

La visita del conjunto de Simeone llega en un momento decisivo y con un clima intenso. El fútbol, como recalcó Flick, debe volver a ocupar el centro de la escena.