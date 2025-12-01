El Real Madrid denuncia errores decisivos en Girona y pone el foco sobre De Burgos Bengoetxea

RMTV, la cadena del Real Madrid, carga contra el colegiado De Burgos Bengoetxea y la actuación del VAR tras el empate ante el Girona, mientras el planteamiento táctico del equipo es muy criticado tras varias jornadas sin conocer la victoria en liga

El empate entre el Girona y el Real Madrid en Montilivi desató una fuerte polémica arbitral que volvió a señalar a Ricardo de Burgos Bengoetxea. Desde Real Madrid Televisión, el club blanco denunció decisiones “groseras” y la ausencia de intervención del VAR en dos jugadas controvertidas, especialmente un posible penalti sobre Rodrygo Goes en el tramo final del partido. La indignación se trasladó desde el césped hasta los análisis posteriores, con voces como Xabi Alonso, Santi Cañizares o Jorge Valdano valorando lo ocurrido.

De Burgos, cuestionado otra vez por el madridismo

Nada más concluir el encuentro, Real Madrid Televisión abrió su directo con una durísima crítica hacia el colegiado vasco. “De Burgos ha cometido errores groseros contra el Madrid sin justificación. Es uno de los árbitros que más ha perjudicado al club”, afirmaban en el canal.

Desde el plató añadieron que “se está adulterando LaLiga” y recordaron precedentes en los que, según la cadena, el equipo blanco se vio perjudicado: “Pasó en Vallecas, pasó en Girona, pasó el año pasado… Los árbitros zancadillean al Madrid y quienes deben tomar las decisiones se ausentan”.

La queja central llegó por un posible penalti sobre Rodrygo en los minutos finales, con 1-1 en el marcador. El brasileño encaró a Joel Roca, que impactó con su pierna derecha en la del delantero. Rodrygo cayó y pidió la pena máxima, algo que reiteró al terminar el partido junto a Militao y Bellingham. “Puedes no verlo en el campo, pero no hay argumentos para que el VAR no llame”, insistió el canal.

Antes incluso de la acción de Rodrygo, hubo otra jugada que enfadó al Madrid: un posible empujón de Álex Moreno a Kylian Mbappé justo antes del 1-0 del Girona. El contacto se produjo sobre la línea del área, por lo que podría haber supuesto penalti si se hubiese señalado falta. La acción pasó desapercibida durante el encuentro, pero fue recuperada por los analistas al finalizar. En la primera parte, además, el Madrid vio anulado un gol por mano previa de Mbappé.

Diversas reacciones tras el partido

Tras el encuentro, Xabi Alonso compareció en rueda de prensa y también mostró sorpresa por la ausencia de revisión del VAR: “Te sorprende que no la revisen. Era una jugada decisiva que podía marcar el partido. Yo no la veo, pero me dicen que hay contacto”, señaló el técnico blanco, que lamentó cómo esas decisiones influyeron en el desarrollo del encuentro.

La polémica arbitral no ocultó otro debate de fondo: el nivel del Real Madrid. En 'El Partidazo' de Cope, Santi Cañizares fue muy directo en su análisis. “El juego del Real Madrid es muy pobre. No se puede jugar siempre al pie, hay que moverse, generar espacios, anticipar… Defender es lo más fácil si todo el mundo pone voluntad”, aseguró el exguardameta, que señaló también a varios futbolistas: “La tristeza e intrascendencia con la que juega Valverde no es reconocible”.

El autor del gol blanco en Girona fue Kylian Mbappé, que transformó un penalti señalado sobre Vinicius Junior para firmar el 1-1. Su actuación volvió a ser decisiva, algo que destacó Jorge Valdano: “El Madrid debe preguntarse dónde estaría sin Mbappé. Cada actuación es una exhibición del francés”.

Con el empate, el Real Madrid cedió el liderato al Barcelona en una jornada marcada tanto por el resultado como por las decisiones arbitrales que condicionaron el análisis posterior. Con este encuentro, el conjunto blanco suma tres jornadas de liga consecutivas sin conocer la victoria, tras empatar ante Rayo Vallecano, Elche y, ahora, Girona.