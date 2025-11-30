Xabi Alonso se moja sobre la acción de Rodrygo en la que se pidió penalti

El técnico del Real Madrid comentó que la acción del brasileño debería de haberse revisado por el VAR. Los blancos se quedan en la segunda plaza de la Liga

El Real Madrid se quedó este domingo con la miel en los labios. Los blancos no pudieron culminar la remontada ante el Girona y se quedan en la segunda plaza de LaLiga EA Sports tras un Barcelona que les ha recortado seis puntos en las últimas tres jornadas. Xabi Alonso se mostró tranquilo en rueda de prensa por lo que queda aún de campeonato y si se quejó, con moderación, sobre el penalti que reclamó el Real Madrid en el segundo tiempo tras la caída de Rodrygo.

La polémica en el partido entre Girona y Real Madrid

Xabi Alonso confesó que no había visto la jugada de Rodrygo pero que le habían comentado que era para ser revisada por el VAR: "Sí, yo no lo he visto, pero me han dicho que siguiera una jugada revisable por el VAR por el contacto que había y bueno, pues te sorprende y habrá que verla, pero bueno, son jugadas decisivas que pueden marcar el partido".

Le quitó hierro Xabi Alonso al hecho de que el Real Madrid haya sumado tres empates consecutivos en Liga y habló de las diferentes fases del campeonato: "Bueno, en una temporada hay diferentes fases, ¿no? Y había momentos en los que, fases, sobre todo al inicio, que éramos fuera de casa constantes dando buen rendimiento. Entonces, en estos últimos partidos está habiendo fases. Hoy la segunda parte ha sido mucho mejor que la primera, hemos podido remontar, el equipo ha tenido ganas de sobreponerse al 1-0 y nos ha faltado, yo creo que hemos tenido tres, cuatro ocasiones bastante claras dentro del área para meter el segundo gol y ganar, pero hay que seguir con la exigencia que requiere jugar en el Real Madrid y esto es muy largo".

Siguiendo con la racha negativa de resultados, el técnico del Real Madrid no quiso reprochar nada a sus jugadores: "No, ningún reproche, porque me ha gustado mucho la reacción. No ha sido suficiente para darle la vuelta, pero creo que hemos estado cerca y hay que seguir con la unidad que tenemos, con la autocrítica suficiente y necesaria, con ganas de ganar fuera de casa, en este calendario y en esta fase que nos ha tocado tantos partidos. Tenemos el miércoles la ocasión en Bilbao y ya veremos".

Ante el Athletic Club de Bilbao no es una final

Xabi Alonso le quitó importancia al partido ante el Athletic Club de Bilbao ya que los blancos siguen en la pelea por el liderato: "No, es una oportunidad para volver a ganar fuera de casa, pero los puntos son los que son. Seguimos ahí, esto va a ser muy largo, se va a apretar mucho la clasificación, va a haber todavía muchas idas y venidas. Nos jugamos tres puntos, pero sí que es un buen momento en Bilbao para ganar. Lo necesitamos y lo querremos. Después de hoy, pues mirar cómo podemos hacerlo mejor".