Simeone huye de los elogios: "El margen de mejora es mayor de lo que estamos viendo"

Después de siete victorias consecutivas en LaLiga, el técnico del Atlético de Madrid no se conforma y asegura que su equipo tiene que seguir trabajando y mejorando, a las puertas de una dura prueba de fuego ante el FC Barcelona a domicilio

Sin respiro, el Atlético de Madrid afrontará este martes un prueba de fuego ante el FC Barcelona, al que visita después de haber sumado siete victorias consecutivas en LaLiga que le tienen en el cuarto lugar de la tabla, pero solo a tres puntos del liderato que ostentan los azulgranas. Posiblemente, se trata de los dos equipos más en forma del campeonato. Por ello, desde el bando culé ni mucho menos se fían. Muy al contrario, su entrenador, Hansi Flick, ha alabado el gran potencial ofensivo del conjunto colchonero, pero su homólogo rojiblanco, Diego Simeone, no se distrae por loe elogios recibidos.

"No opino de lo que opinan los demás. Cuando aparece un halago suena más lindo, pero seguimos intentando mejorar y trabajar para evolucionar. El margen de mejora es mucho más de lo que estamos mostrando. Está clarísimo el partido que esperamos. Un rival que tiene un ataque increíble, unas formas de juego posicionado y de individualidades muy importantes y que tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño", señaló en la rueda de prensa previa al choque.

Elogios al Barça

Además, el argentino tampoco reparó en alabanzas hacia su rival. "Lo veo como lo ven todos, es un equipo que ha demostrado su estilo y su juego. No cambia su estrategia de ataque ni su línea adelantada, como vienen usando, y les ha dado grandísimos resultados. Sabemos que vamos a jugar contra un equipo con variantes", explicó, sin querer comprar la visita al Camp Nou con las realizadas en Champions al Arsenal y el Liverpool, saldadas ambas con derrotas y un buen puñado de goles en contra: "Son partidos diferentes. Cada uno tiene su andar. En este veremos cómo nos comportamos ante lo que nos encontremos".

El estado de Marcos Llorente y las alternativas

En cuanto a nombres propios, el 'Cholo' se alegró de tener de nuevo a tope a José María Giménez, ausente en las ocho primeras jornadas ligueras. "Es importantísimo, como otros de los chicos que tenemos en el equipo. Ojalá pueda mantener este nivel", afirmó, dando por descartado por otra parte a Marcos Llorente, y evaluando al mismo tiempo las posibles alternativas en el lateral derecho. "En principio Marcos sigue con su recuperación. Pubill y Nahuel son diferentes: Molina es mucho más ofensivo, más profundo e importante en los últimos metros de mitad hacia adelante. Marc nos puede dar alternativas para jugar de central y otro tipo de juego para esa posición.

No se moja con el arbitraje

De lo que no quiso hablar Simeone es de la designación del vasco De Burgos Bengoetxea como árbitro del encuentro, pese a la polémica por su actuación en el Girona - Real Madrid de este pasado lunes. "No suelo opinar de los árbitros. Mucho respeto y tratar de ayudarlos desde todos lados, como siempre intentamos", sentenció.