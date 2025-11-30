Simeone no se acuerda de Thiago Almada

El futbolista argentino suma ya tres encuentros consecutivos sin salir desde el banquillo y no es titular desde la tercera jornada de LaLiga, el pasado 30 de agosto

Diego Simeone recurrió a las rotaciones el pasado sábado para el duelo que enfrentaba al Atlético de Madrid con el Real Oviedo y su equipo consiguió una nueva victoria, la séptima consecutiva en LaLiga, que confirma el buen momento colchonero, cuarto en la tabla. El técnico argentino dio entrada en el once a Sorloth, protagonista del choque con sus dos goles, y a otros habituales suplentes como Marc Pubill, Nahuel Molina o Conor Gallagher. Sin embargo, una vez más se olvidó de Thiago Almada, al que ni siquiera dio entrada a lo largo del choque.

Comienza a extrañar de este modo la situación del talentoso futbolista argentino, que enlaza ya tres encuentros consecutivos sin contar con minutos, viendo desde el banquillo los triunfos ante Getafe, Inter de Milán y el propio Oviedo. Una pérdida de protagonismo que contrasta con los galones que el 'Cholo' otorgó a su compatriota al comienzo del curso, tras aterrizar procedente del Botafogo a cambio de 21 millones de euros.

Un nuevo estatus tras la lesión

El internacional albiceleste fue titular en las tres primeras citas del campeonato liguero, en las que los rojiblancos fueron incapaces de vencer, cayendo en el estreno ante el Espanyol paya sumar luego sendos empates frente a Elche y Alavés. Tras ello, Almada cayó lesionado en una concentración con su selección en el primer parón de la temporada. Una dolencia muscular que le hizo ser baja en siete encuentros en total, contando los dos primeros de la Champions.

Desde el 30 de agosto, por tanto, el de Ciudadela no juega de inicio con el Atlético. Reapareció el 18 de octubre, saliendo desde el banquillo para lograr su primer gol y dar el triunfo por la mínima ante Osasuna. Pero eso no le hizo ganarse más tiempo de juego ante el Real Betis (apenas 8 minutos), actuando de nuevo como suplente tanto contra el Sevilla FC, cuando firmó otro gol y una asistencia, como el pasado 8 de noviembre frente al Levante.

Los números de Thiago Almada

Esa aparición frente a los granotas fue su última aparición sobre el campo, tras haber jugado también entre medias en Champions ante Arsenal y Union Saint-Gilloise, en ambos casos saltando también al campo en la segunda mitad. En total, nueve encuentros y apenas 341 minutos de juego que se antojan una exigua participación para un futbolista que estaba llamado a tener un papel más protagonista en el Metropolitano. Ahora tocará visitar al FC Barcelona este próximo martes y todo apunta a que Thiago Almada tampoco estará en los elegidos para salir de inicio. Sin duda, una situación que puede afectar negativamente a un jugador que no quiere caerse de los planes de Scaloni para estar en el Mundial de 2026.