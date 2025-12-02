El Barça afronta el duelo ante el Atlético sin Frenkie de Jong por un proceso febril

El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en un partido adelantado de la jornada 19 marcado por la ausencia de Frenkie de Jong, que no se ha ejercitado en la previa debido a un cuadro febril. Hansi Flick deberá reajustar su medular para mantener el equilibrio del equipo en una cita clave en el Camp Nou

El FC Barcelona se prepara para un encuentro de máxima exigencia en el Spotify Camp Nou. El choque frente al Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 19 adelantada por la celebración de la Supercopa de España en enero, llega en un momento en el que el equipo necesita continuidad en su rendimiento y solidez en su juego. Sin embargo, el plan inicial de Hansi Flick se ha visto alterado por la baja de Frenkie de Jong, quien no ha podido participar en los entrenamientos previos debido a un proceso febril.

La ausencia del centrocampista neerlandés se convierte en un contratiempo relevante para el técnico alemán. De Jong, ausente también contra el Alavés por motivos personales, es una pieza esencial en la circulación del balón y en la coordinación de la medular. Sin su presencia, Flick deberá encontrar la fórmula para mantener el control del juego ante un Atlético que llega dispuesto a competir cada duelo con la intensidad habitual en los equipos de Simeone.

Una convocatoria marcada por la necesidad de completar piezas

El club hizo pública este martes la lista de convocados para el encuentro, en la que no figuran novedades respecto a jugadores recientemente lesionados. La lista incluye 22 futbolistas, y el técnico vuelve a recurrir al filial para cubrir varias posiciones debido a la acumulación de bajas. En la nómina de porteros aparecen Joan García, Szczesny y Kochen; en defensa Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García y Jofre; en el centro del campo Pedri, Marc Casadó, Dani Olmo, Bernal, Dro y Tommy Marqués; y en el ataque Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.

La situación de la plantilla obliga a Flick a gestionar recursos con pragmatismo. El equipo sigue sin poder contar con Ter Stegen, todavía de baja por su lesión lumbar, ni con Gavi o Fermín López. A estas ausencias se suma la de Ronald Araujo, quien ha solicitado un tiempo indefinido para recuperarse del bajón anímico que atraviesa, una circunstancia que ha llevado al cuerpo técnico a actuar con especial prudencia.

Pedri, clave en la reconstrucción del centro del campo

Ante la ausencia de De Jong, las miradas se dirigen hacia Pedri, que ha dejado atrás sus molestias y llega en un buen momento físico. El centrocampista canario es fundamental para dotar al equipo de fluidez y continuidad, y su rol será determinante para conectar el juego entre líneas. Flick también cuenta con las alternativas de Marc Casadó o Bernal, opciones que han ido adquiriendo protagonismo en los últimos encuentros.

El técnico alemán ha insistido desde su llegada en la necesidad de que el equipo mantenga un ritmo alto de circulación y una ocupación constante de espacios. Sin De Jong, la estructura deberá ajustarse para evitar que el Atlético encuentre situaciones de presión que dificulten la salida de balón. La solidez defensiva será igualmente esencial ante un rival acostumbrado a penalizar cada error.