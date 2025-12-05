Las pretensiones salariales de Guirassy pueden complicar su fichaje por el Barça

El FC Barcelona, que aún no ha decidido el futuro de Robert Lewandowski, ya mira al mercado de fichajes en busca de un nuevo delantero. Entre los nombres marcados en la agenda de Deco, aparece el de Serhou Guirassy como uno de los más tentadores, debido a su cláusula de salida, pero aparece un inconveniente salarial

El FC Barcelona sabe que de cara a las próximas temporadas va a necesitar un nuevo delantero. La gran temporada de Ferrán Torres lo sitúa como uno de los pilares de futuro de la entidad azulgrana, pero Hansi Flick necesitará un jugador que le haga competencia y de fondo de armario al equipo. Por ahora, ese puesto lo ocupa Robert Lewandoswki, que esta temporada ha pasado a un segundo plano debido a las lesiones y su edad, 37 años, a pesar de mantener un gran rendimiento: 8 goles y 1 asistencia en 16 partidos, partiendo desde el banquillo en 7 de ellos.

Sin tener claro el futuro del delantero polaco, quien acaba contrato y esperará mínimo a enero para tratar su posible papel en el equipo con Hansi Flick, el Barça, encabezado por su director deportivo, Deco, ya empieza a sondear delanteros en el mercado, donde Serhou Guirassy aparece como uno de los favoritos.

Cara y cruz con el fichaje de Guirassy

El actual delantero del Borussia Dortmund será una de las principales figuras del próximo mercado de verano. El guineano suma 9 goles y 3 asistencias en 19 partidos esta temporada, tras haber realizado una espectacular campaña donde llegó a anotar 38 tantos en 50 encuentros, unos números de jugador estrella.

Conocedor de su capacidad y talento, Guirassy quiso establecer una cláusula en su contrato con la entidad alemana para favorecer su salida. Así, para determinados equipos europeos su precio de salida es de 50 millones de euros, reduciendo considerablemente los cerca de 75 millones que podría pedir el Dortmund por su fichaje. Esta ventaja solo está disponible para Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool y Chelsea, siendo ejercida tan solo durante el mercado de verano.

Con un coste de compra abaratado, a sus 29 años, el delantero quiere aprovechar su gran momento para obtener un contrato estelar. Según informa el diario alemán Bild, Guirassy, decidido a salir el próximo año de la liga alemana, baraja como opción el fútbol de Arabia Saudí, donde entiende que podrá percibir un salario muy superior al de Europa.

Estas pretensiones económicas podrían complicar su llegada a Barcelona, ya que el club azulgrana vive un momento de inestabilidad económica, donde no puede competir con el músculo financiero de competiciones como la Premier League, y mucho menos con los contratos estelares ofrecidos en la liga saudí.

A la espera de tomar una decisión con Lewandowski, el Barça tendrá que estar preparado para ofrecer a Guirassy un proyecto deportivo tan tentador que supere el dinero ofrecido por otros clubes, si no quiere perder la oportunidad de hacerse con uno de los grandes delanteros del ‘Viejo Continente’.