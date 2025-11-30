De Jong reaparece con el grupo y Araujo sigue sin entrenar antes del duelo frente al Atlético

El FC Barcelona retomó el trabajo tras la victoria ante el Alavés con un entrenamiento de recuperación marcado por la vuelta de Frenkie de Jong a la dinámica del grupo y la ausencia prolongada de Ronald Araujo, aún afectado por un virus estomacal. Con el Atlético de Madrid a la vuelta de la esquina, la plantilla avanza entre dudas y obligaciones

El triunfo frente al Deportivo Alavés ofreció al FC Barcelona un respiro necesario después de una semana marcada por el duro golpe recibido en Londres ante el Chelsea. La victoria, aunque celebrada, no ocultó que el equipo necesita elevar su nivel si quiere competir por los grandes objetivos de la temporada. Así lo percibe el vestuario y también un Hansi Flick que, pese a sumar tres puntos, terminó el partido con semblante serio y consciente de las exigencias inmediatas.

Con apenas dos días de margen antes del duelo adelantado de LaLiga contra el Atlético de Madrid, previsto para este martes a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou, la plantilla se ejercitó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Los titulares frente al Alavés realizaron la habitual sesión de recuperación en el gimnasio, mientras que los suplentes trabajaron sobre el césped con mayor carga física. En ese escenario, la presencia de Frenkie de Jong fue la gran novedad.

El centrocampista neerlandés, ausente en el partido del sábado por motivos familiares que le impidieron acudir a la concentración previa, se entrenó con normalidad junto a sus compañeros, según confirmaron fuentes del club. Su recuperación inmediata es un alivio para Flick, que necesita disponer de todos los recursos posibles para un encuentro clave en la lucha por el título.

Araujo sigue ausente y la fotografía institucional se aplaza

El contraste lo marcó Ronald Araujo, cuya indisposición continúa alargando su baja. El uruguayo no se ha recuperado del virus estomacal que lo dejó fuera de la lista ante el Alavés y que también le impidió entrenar durante los días posteriores a la expulsión sufrida en Stamford Bridge. Su presencia contra el Atlético está en duda y dependerá de su evolución en las próximas horas, a la espera del último entrenamiento del lunes.

La ausencia de Araujo tuvo incluso consecuencias extradeportivas: la tradicional fotografía de toda la plantilla junto al presidente Joan Laporta, prevista tras la sesión dominical en el campo Tito Vilanova, tuvo que ser suspendida. La intención del máximo mandatario era aprovechar la cita para saludar a jugadores y cuerpo técnico, especialmente a Flick, visiblemente afectado tras la montaña rusa emocional que ha supuesto la semana de competición.

De Jong listo para el Atlético

La buena noticia para el cuerpo técnico es que De Jong apunta a estar disponible el martes salvo contratiempo de última hora. Su presencia aporta equilibrio, salida de balón y un perfil determinante para el modelo que intenta consolidar Flick. Con Ter Stegen, Gavi y Fermín López todavía en sus respectivos procesos de recuperación, el regreso del neerlandés se convierte en un activo imprescindible para un Barça que no puede permitirse tropiezos.

El equipo completará este lunes la última sesión antes de recibir al Atlético, pendiente de comprobar si Araujo puede reincorporarse. El uruguayo sería una pieza fundamental para un duelo que exige contundencia defensiva, pero la prioridad pasa por garantizar su plena recuperación. La plantilla encara el partido entre la necesidad de sumar y la obligación de mostrar una versión mucho más fiable que la vista en los últimos encuentros.