Hansi Flick, sobre la victoria ante el Atlético de Madrid: "Hemos hecho lo que habíamos hablado antes del partido y eso me hace feliz"

El entrenador del Barcelona compareció en sala de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar sus sensaciones tras la importante victoria ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, con goles de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres

El Barcelona se llevó los tres puntos de su enfrentamiento con el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Los de Hansi Flick, que introdujo cambios significantes en su once inicial, lograron un triunfo importante para seguir siendo líderes del campeonato doméstico. De esta manera, el técnico alemán compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar sus sensaciones tras la victoria ante los de Simeone en la noche de hoy.

Hansi Flick alaba el nivel de sus jugadores

De esta manera, Hansi Flick ha comenzado la rueda de prensa valorando el partido de sus jugadores contra el Atlético de Madrid, donde se han llevado un triunfo importante: “Perfecto. Los jugadores han estado a un gran nivel. Hemos jugado contra un gran equipo pero hemos luchado y hemos luchado juntos. Ha sido genial, diría que fantástico. Hemos hecho lo que habíamos hablado antes del partido y eso me hace feliz. Estoy muy satisfecho. Hemos controlado con el balón, hemos creado más espacios que en otros partidos y hemos aprovechado ocasiones”.

Por otro lado, Hansi Flick habló del estado de forma de Raphinha y la última hora con los estados físicos de Pedri y Dani Olmo: "Lo digo muy a menudo. Raphinha es un jugador muy importante para nosotros. Tenerlo de vuelta es clave. Estoy muy contento. Pedri está bien, un poco cansado. Dani Olmo tiene problemas en el hombro, veremos. Desde luego. Siempre es importante ganar confianza”.

Raphinha reconoce el cansancio al pedir el cambio

Por su parte, Raphinha habló también tras la victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid, destacando el buen trabajo de su equipo: "Son tres puntos importantes que pueden decidir una Liga". Además, el jugador brasileño habló del hecho de encajar primero: "Son cosas que pueden pasar en el fútbol. Podemos encajar un gol, pero tenemos que estar bien de cabeza para remontar. Este es el espíritu que debemos tener". Además, destacó que el equipo "va cogiendo confianza partido a partido". Por otra parte, el internacional con Brasil valoró su estado de forma actual, tras su vuelta al terreno de juego al tener luz verde y decir adiós a sus problemas físicos que le han tenido apartado de los terrenos de juego: "Estoy buscando mi mejor versión física, y lógicamente he notado un poco el cansancio en un partido de tanta exigencia como este"