La sequía de Julián Álvarez en LaLiga: datos preocupantes y motivos para la esperanza

El delantero del Atlético de Madrid suma cinco encuentros sin marcar en el campeonato doméstico y no lo hace lejos desde el Metropolitano desde la primera jornada, pero la pasada campaña a estas alturas sus números eran peores

El Atlético de Madrid sumó en San Mamés su segunda derrota consecutiva en cinco días y vio cortada de forma radical la inercia positiva que le había llevado a pelear por el liderato en LaLiga. Después de seis victorias consecutivas, los tropiezos ante FC Barcelona (3-1) y Athletic (1-0) han supuesto una bofetada de realidad para Diego Simeone y los suyos. Pero, además, ha puesto más si cabe en la picota a Julián Álvarez, cuyo rendimiento comienza a ser discutido por parte de una afición que le pide más en este tipo de encuentros de alto voltaje, en los que el equipo necesita de la aportación de su estrella.

La defensa de Simeone

Ya en la previa del duelo en la 'Catedral', el técnico rojiblanco tuvo que salir a la palestra para defender a su compatriota. "Siempre hablamos con los futbolistas en general de su presente y lo estamos acompañando seguramente en un proceso en el que él no pudo hacer tantos goles. Creo que hizo 39 desde que llegó", comentó el argentino para defender los números de la 'Araña', que no ve puerta en LaLiga desde el 1 de noviembre ante el Sevilla FC, aunque sí marcó con posterioridad en Champions tanto frente al Union Saint-Gilloise como en la victoria sobre el Inter de Milán del pasado día 25.

Los números de Julián Álvarez

En total, el ex del Manchester City suma 10 tantos, tres en cuatro partidos en la máxima competición continental, donde se perdió el estreno frente al Liverpool por lesión, y siete en LaLiga, que es donde realmente se está echando en falto una mayor contribución del '19' de cara a la puerta contraria. Y es que, en realidad, de los 15 encuentros disputados solo ha visto portería en cuatro de ellos.

Al citado tanto ante el Sevilla FC hay que sumar su doblete ante el Real Madrid y el 'hat trick' anotado ante el Rayo Vallecano, así como el gol de la primera jornada frente al Espanyol. Desde entonces, además, no celebra una diana lejos del Metropolitano, lo que resulta también preocupante, más si cabe después de dos actuaciones más que discretas en el Camp Nou y San Mamés, en los que anduvo desaparecido y sin crear peligro. Ante el Athletic, de hecho, no firmó ningún disparo a puerta y acabó siendo sustituido por Griezmann en el minuto 66.

Dos goles más que en la 24/25

Su promedio en el campeonato doméstico es de un gol cada 160 minutos (en Champions baja a 120). Pero obviamente también hay motivos para seguir creyendo en el internacional albiceleste. Sin ir más lejos, lo realizado la pasada campaña, pues a estas alturas sus registros anotadores eran inferiores a los actuales. Después de 15 jornadas en LaLiga y cinco en Champions, sin perderse ningún partido, sumaba cinco y tres tantos, respectivamente; por tanto, dos menos que ahora. Finalmente alcanzó las 29 dianas. Una importante aportación que no bastó para levantar ningún título, su sueño confeso como rojiblanco.