Simeone defiende la sequía de Julián Álvarez: "¿Cuántos goles hizo desde que llegó, 39?"

El preparador rojiblanco no ha dudo en dar la cara por su delantero, que no marca en LaLiga desde el 1 de noviembre frente al Sevilla; también ha dejado caer que Le Normand podría tener minutos en San Mamés

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha pasado por sala de prensa para analizar cómo llegan sus jugadores al choque de este sábado frente al Athletic Club tras la derrota frente al FC Barcelona, dejando entrever que Robin Le Normand podría regresar para la visita a San Mamés. "Sí, hoy ha entrenado muy bien. Con nosotros ya viene entrando, no sé si ya tres o cuatro días... Así que vamos a valorar si está para jugar del inicio o para ayudarnos en algún momento del partido", ha reconocido el técnico argentino para responder después a varias cuestiones.

Cómo están los jugadores tras la derrota ante el Barça

"No me detengo en lo que pasó ayer. Ya igualmente lo habíamos comentado pospartido, creo bastante claramente, mi estado de sensación pospartido. Necesitamos concentrarnos en el partido que tenemos por delante, que va a ser duro, difícil, con un rival importante, con un estadio complejo y difícil por el ambiente que siempre se genera. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño".

Bajas importantes para el duelo

"Como siempre decimos es normal que durante la temporada pueda haber bajas. Siempre uno quiere que no las haya, pero existen. Creo que también es una linda oportunidad para los chicos que están esperando para mostrarse y para dar lo mejor que tienen, para mostrar el porqué están en el Atlético de Madrid. Y bueno, seguramente tendrán su oportunidad para mostrarlo".

Cómo le exige a Julián Álvarez

"Como se le exige a todos los jugadores. Yo creo que no hay ningún jugador que no se le exija, más allá de estar bien o no atravesar un buen momento. Creo que siempre hablamos con los futbolistas, en general, de su presente. Y estamos acompañando, seguramente, un proceso que él no puede hacer tantos goles, ¿Cuántos goles hizo desde que llegó, 39?".

Cómo hacer daño al Athletic

"Tratando de enfrentarlo de la mejor manera, buscando dónde poder hacerle daño y saber de las muchas situaciones de juego buenas que tienen ellos y que tendremos que estar muy atentos".

Sin Cardoso, Baena, Giménez ni Llorente ante el Athletic

Simeone ultimó este viernes la preparación de su equipo para el partido contra el Athletic Club sin Johnny Cardoso, Álex Baena, José María Giménez y Marcos Llorente, todos bajas por lesión para la visita a San Mamés. Cardoso, Baena y Giménez se lesionaron en el encuentro del pasado martes contra el Barcelona. El primero sufrió un fuerte golpe en la rodilla y los otros dos padecieron sendas lesiones musculares de bajo grado.

En el caso de Llorente, se perderá su cuarto partido seguido por la lesión muscular que se produjo en Getafe. No ha podido jugar por ese motivo contra el Inter, el Oviedo, el Barcelona y ahora el Athletic Club. En cambio, Simeone ya dispone de Robin Le Normand, que se ha ejercitado toda la semana con el grupo y, previsiblemente, ya formará parte de la convocatoria para la visita al Athletic, a le espera si reaparece allí como titular o empieza como suplente.