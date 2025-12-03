Lesiones confirmadas de Álex Baena y Giménez y susto para Johnny Cardoso: partes médicos

Al Atlético de Madrid le salió caro el partido contra el FC Barcelona, ya que no solamente perdió, sino que también sufrieron lesiones tres jugadores importantes los cuales tendrán que afrontar unas recuperaciones que ponen en duda sus respectivas participaciones en lo que resta de año 2025

El Atlético de Madrid ya conoce el alcance de las lesiones de Álex Baena, José María Giménez y Johnny Cardoso los cuales acabaron doloridos el partido que el equipo rojiblanco perdió contra el FC Barcelona por 3-1. No sólo la derrota cosechó el equipo que entrena Diego Pablo Simeone que también sufrió los problemas físicos de tres futbolistas. Baena y Giménez no volverán a jugar, casi con total seguridad, hasta el año 2026. Lo bueno para el Atlético de Madrid es que son lesiones menores y que, por otro lado, la de Johnny Cardoso se ha quedado en un susto porque era la que peor pinta tenía en un principio.

La lesión de Johnny Cardoso se ha quedado en un susto finalmente. El centrocampista del Atlético de Madrid tuvo que abandonar el partido contra el FC Barcelona en los primeros minutos, concretamente en el 14', al resentirse de una de sus rodillas, siendo sustituido por Koke. Una vez se ha sometido a pruebas médicas, el club rojiblanco ha confirmado que Johnny Cardoso sufre una fuerte contusión en el ángulo posteroexterno de la rodilla izquierda sin lesiones articulares asociadas.

El internacional por Estados Unidos, que en los últimos partidos estaba ganando protagonismo en el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone, es duda para los siguientes partidos y su vuelta a los terrenos de juego queda pendiente de evolución según ha transmitido el propio Atlético de Madrid.

Lesiones musculares para Álex Baena y José María Giménez

Por otro lado, se han confirmado los pronósticos tanto con Álex Baena como con José María Giménez. El español fue sustituido en el minuto 60 aproximadamente del partido contra el FC Barcelona, mientras que el uruguayo aguantó hasta el final, pero dolorido muscularmente por el esfuerzo realizado.

Álex Baena sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo izquierdo, mientras que José María Giménez padece una lesión muscular de bajo grado en el muslo derecho. Los dos futbolistas realizarán sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación y la evolución de sus lesiones determinará su regreso a la competición según ha comunicado el Atlético de Madrid.

Con este panorama, lo más normal es que tanto Álex Baena como José María Giménez estén, al menos, unas dos semanas de baja. Por tanto, todo apunta a que ninguno de los dos futbolistas podrá volver a jugar en lo que resta de año 2025. Quedan los partidos ligueros contra Athletic Club, Valencia CF y Girona FC, el encuentro de UEFA Champions League frente al PSV Eindhoven y el choque de tercera ronda de la Copa del Rey antes de las vacaciones de Navidad. Con suerte, podrían llegar al duelo copero o al último partido de LaLiga contra el Girona FC que se disputa el domingo 21 de diciembre.

En caso no de recuperarse a tiempo, todo indica que Álex Baena y José María Giménez pueden volver en el primer partido del año 2026 contra la Real Sociedad.