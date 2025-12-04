Al Atlético de Madrid le sale un problema para el mercado de invierno

El club rojiblanco va a tener que afrontar el futuro de Horatiu Moldovan antes de lo que tenía previsto ya que el portero, que está cedido en el Real Oviedo, quiere abandonar el club asturiano inmediatamente ante la falta de minutos que está teniendo durante esta temporada

En el Atlético de Madrid no planean muchos movimientos durante el mercado de fichajes de invierno, pero cuando menos se lo esperaba le ha surgido un pequeño problema de cara al próximo mes de enero ya que uno de los futbolistas que tiene cedido en otros clubes, concretamente Horatiu Moldovan, se ha cansado de su actual situación. El portero no está gozando de minutos en el Real Oviedo en esta temporada y quiere cambiar de aires sin esperar a que se acabe el préstamo que firmó durante el pasado verano.

La difícil situación de Horatiu Moldovan en el Real Oviedo

Sabiendo que no entraba en los planes de Diego Pablo Simeone, Horatiu Moldovan optó por marcharse al Real Oviedo en calidad de cedido en busca de tener los minutos y la titularidad que no podía alcanzar en el Atlético de Madrid en donde Jan Oblak y Juan Musso le cerraban la puerta totalmente.

No ha tenido suerte Moldovan en el Real Oviedo ya que el guardameta se ha topado con un Aarón Escandell que es indiscutible en el equipo asturiano lo cual sólo le ha dejado al portero cedido por el Atlético de Madrid un partido de Copa del Rey de la cual el Real Oviedo ya ha sido eliminado.

Con esta situación, Moldovan sabe que no va a jugar nada y ha tomado la decisión de marcharse del Real Oviedo en el mercado de fichajes de invierno, que se abre en el mes de enero, según informa La Nueva España.

Esto provoca que la patata caliente ahora esté en manos del Atlético de Madrid que contaba que resolver el futuro de Horatiu Moldovan el próximo verano, una vez acabara la cesión en el Real Oviedo, y no en el mes de enero.

La situación contractual de Horatiu Moldovan en el Atlético de Madrid

En caso de que Horatiu Moldovan abandone el Real Oviedo inmediatamente, el Atlético de Madrid tendría que ponerse manos a la obra en buscarle nuevo equipo al portero rumano, de 27 años, que tiene contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2027.

Moldovan no convence a Diego Pablo Simeone, que nunca le ha dado oportunidades en partidos oficiales. Es por ello que el Atlético de Madrid vería con buenos ojos desprenderse de manera definitiva del portero. Si bien es cierto es que parece muy complicado que algún club vaya a gastarse dinero en un guardameta que no ha jugado prácticamente nada en el inicio de esta temporada.