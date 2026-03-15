Real Sociedad - Osasuna: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 28 de LaLiga

La Real Sociedad recibe a Osasuna en el Reale Arena en un duelo directo entre dos equipos que se mantienen muy cerca en la clasificación y que todavía sueñan con acercarse a los puestos europeos, apenas un punto separa a ambos conjuntos antes de una cita que puede marcar el rumbo de los dos en este tramo de la temporada

La jornada 28 de LaLiga EA Sports deja en San Sebastián un enfrentamiento especialmente igualado entre dos equipos que han mostrado una trayectoria muy similar durante el curso. Real Sociedad y Osasuna afrontan el encuentro separados por solo un punto en la clasificación, con la zona media de la tabla muy comprimida y con la posibilidad de seguir mirando hacia arriba si logran encadenar buenos resultados.

El conjunto donostiarra parte con una ligera ventaja en la tabla, aunque los navarros han demostrado ser un rival muy incómodo esta temporada. Con ambos equipos muy cerca en números y rendimiento, el choque del Reale Arena promete ser uno de los duelos más equilibrados de la jornada.

La Real Sociedad en búsqueda de volver a la regularidad

La Real Sociedad llega al encuentro situada en la octava posición con 35 puntos, manteniéndose en la pelea por acercarse a las posiciones europeas en este tramo del campeonato. El equipo donostiarra ha tenido una dinámica irregular en las últimas jornadas. En sus últimos cinco encuentros ligueros, los de Matarazzo han conseguido dos victorias, un empate y dos derrotas, una racha que ha frenado ligeramente su progresión en la tabla.

En el apartado ofensivo, la Real Sociedad ha mostrado capacidad para generar peligro, sumando 40 goles a favor en lo que va de campeonato. Sin embargo, el equipo también ha sufrido en defensa, donde ha encajado 41 tantos, una cifra elevada para un conjunto que aspira a mantenerse en la pelea por Europa. Por ello, el objetivo de los donostiarras pasa por recuperar la solidez y aprovechar el factor campo para sumar tres puntos que les permitan seguir mirando hacia la parte alta de la clasificación.

Osasuna con la intención de seguir cerca de la zona europea

El CA Osasuna afronta el encuentro muy cerca de su rival en la tabla. El conjunto navarro ocupa actualmente la undécima posición con 34 puntos, apenas uno menos que la Real Sociedad. El equipo rojillo ha mostrado una dinámica bastante competitiva en las últimas semanas. En sus últimos cinco partidos, Osasuna ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota, una racha que le ha permitido mantenerse en una posición cómoda en la zona media de la clasificación.

En términos goleadores, el conjunto navarro presenta números muy equilibrados, hasta el momento ha marcado 32 goles y ha encajado otros 32, reflejando un equipo que suele competir bien en la mayoría de encuentros. Uno de los nombres propios del equipo vuelve a ser Ante Budimir, que continúa siendo la principal referencia ofensiva de Osasuna y uno de los delanteros más determinantes del equipo esta temporada, con 13 tantos, casi la mitad de los que ha metido su equipo hasta ahora.

R. Sociedad No Iniciado - Osasuna

Con ambos equipos separados por solo un punto, el duelo en San se presenta como una oportunidad importante para ambos: la Real Sociedad quiere consolidarse en la zona alta, mientras que Osasuna busca seguir acerándose a los puestos europeos si consigue sacar un resultado positivo del Reale Arena.

Real Sociedad - Osasuna: fecha y horario del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre la Real Sociedad y el CA Osasuna, que se disputará en el estadio Reale Arena, está programado para el sábado 15 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 28 de LaLiga Real Sociedad y Osasuna?

El Real Sociedad - Osasuna de la jornada 28 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar, canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Real Sociedad - Osasuna, encuentro de la jornada 28 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Sociedad - Osasuna de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Reale Arena. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.