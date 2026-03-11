Inesperado premio para Zakharyan y oportunidad para la Real Sociedad

Pese a su irregularidad en el conjunto donostiarra, el centrocampista ruso ha sido llamado por Valery Karpin por su selección con vistas a los dos amistosos que disputará en este mes de marzo

Han sido varios los jugadores de la Real Sociedad que han conseguido darle un vuelco a su situación de la mano de Pellegrino Matarazzo. Es el caso de Beñat Turrientes o Luka Sucic, que antes de la llegada del técnico estadounidense estaban en la rampa de salida. Otros, en cambio, siguen sin responder a las expectativas y cada vez levantan más dudas, siendo especialmente llamativo el escenario que vive Arsen Zakharyan.

Ofertas en su país y en Francia

A sus 22 años, el centrocampista ruso sigue sin demostrar todo el potencial que se le aventuraba en el Dinamo de Moscú y que llevó a la Real Sociedad a invertir 13 millones de euros en su fichaje. Después de dos temporadas marcadas por las lesiones y la irregularidad, este pasado verano ya se apuntó en su país la posibilidad de un regreso como cedido a su ex equipo. Pero en Donostia siguen teniendo fe en un jugador al que tampoco ayuda la elevada competencia existente en el centro del campo, la posición más poblada de la plantilla.

Por el camino, su valor de mercado ha bajado en un año de 18 a 7,5 millones, según la web especializada Transfermark. Pero a pesar de todo ello, ni la Real Sociedad ni el propio Zakharyan valoraron en enero el interés del Olympique de Lyon, que había planteado la posibilidad de lograr un préstamo hasta final de temporada aprovechando las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, tras cerrar en verano la cesión de Caleta-Car.

La confianza de Matarazzo tras otra inoportuna lesión

Hasta ese momento, el futbolista nacido en Samara solo había partido una vez de inicio en LaLiga con Sergio Francisco. Pero su empeño no es otro que triunfar en el club txuri urdin, donde tiene contrato hasta 2029, viendo en la llegada de Matarazzo una oportunidad que no acaba de traducirse en su esperado paso adelante.

Nada más llegar, el estadounidense le hizo jugar de forma testimonial en su debut ante el Atlético de Madrid, dándole también la titularidad en Copa del Rey frente a Osasuna. Pero una lesión en el gemelo le apartó de los planes del técnico durante varias semanas, volviendo a contar con él en las tres últimas jornadas. Todo su afán es lograr que se suba al carro y por ello le dio un sitio en el once contra el Mallorca.

Dos años sin ser llamado por Rusia

Ahora, desde su país llegan buenas noticias que pueden suponer un plus de motivación para Zakharyan. De forma un tanto inesperada, el seleccionador ruso, Valeri Karpin, le ha convocado para los partidos amistosos que le enfrentarán el 27 de marzo a Nicaragua en Krasnodar y el día 31 a Mali en San Petersburgo.

Desde que recalara en el equipo donostiarra, Karpin apenas ha contado con el mediocentro. En concreto, la última llamada de su selección se produjo hace ahora dos años, con motivo de otro amistoso ante Serbia. Pero entrenadores como el veterano Yuri Siomin han apoyado la convocatoria de Zakharyan con el objetivo de conocer su condición física actual. Para la Real Sociedad, además, puede ser una buena oportunidad, tanto para incentivar al jugador como para colocarlo en el escaparate.