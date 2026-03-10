Uno de los grandes beneficiados con Pellegrino Matarazzo: premio para Luka Sucic

El croata ha pasado de ser irrelevante con Sergio Francisco a ser importante con el entrenador de Estados Unidos lo que le ha permitido regresar a la selección nacional de su país que cuenta con él de cara a jugar el próximo Mundial 2026 que es uno de los objetivos del futbolista

Luka Sucic ha sido uno de los grandes beneficiados del cambio de entrenador que ha existido en la Real Sociedad en esta temporada. El centrocampista no estaba jugando prácticamente nada con Sergio Francisco, el anterior técnico, pero con Pellegrino Matarazzo todo es diferente porque el de Estados Unidos le está dando continuidad y eso hace que el croata consiga premios y algunos de sus objetivos durante esta campaña ya que sus opciones para jugar el Mundial 2026 con Croacia ha aumentado considerablemente.

Luka Sucic ha vuelto a ser convocado con Croacia

Luka Sucic, centrocampista de la Real Sociedad, ha recibido buenas noticias en las últimas ya que el futbolista del club txuri-urdin ha sido convocado por la selección nacional de Croacia para disputar los partidos amistosos contra Colombia y Brasil. El rendimiento del croata en las últimas semanas no ha pasado desapercibido para Zlatko Dalic quien lo ha recuperado después de haberse quedado fuera de otras convocatorias, como la última del mes de noviembre.

De este modo, Luka Sucic ha recuperado su sitio en la selección de Croacia, que era uno de sus objetivos en esta temporada y uno de los motivos por los que el centrocampista, y apunta a jugar el Mundial 2026 que se disputa este próximo verano.

Luka Sucic ha sido convocado incluso sufriendo una contusión en el muslo que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego durante varios días. A sus 23 años, el croata está respondiendo bien esta temporada en la Real Sociedad gracias a un Pellegrino Matarazzo que le está sacando su mejor nivel de juego.

Luka Sucic no ha sido el único jugador de la Real Sociedad convocado por Croacia, ya que Duje Caleta-Car también está en la relación de nombres que ha proporcionado el seleccionador Zlatko Dalic para estos amistosos.

Ya no hay debate con Luka Sucic y su futuro

Debido a la mejoría que ha experimentado Luka Sucic en estas últimas semanas, el debate en torno al futuro del centrocampista croata se ha evaporado. El croata estuvo a punto de salir de la Real Sociedad en el mercado de fichajes de invierno. Tuvo sondeos y su nombre se movió por Italia en donde el croata tiene buen cartel.

La Real Sociedad ya no piensa en buscarle salida durante el próximo mercado de fichajes de verano y se confía que siga ayudando al equipo como en las últimas semanas.

Luka Sucic tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2029. La Real Sociedad lo fichó en el verano de 2024 por 10 millones de euros y el club vasco no escucha ofertas que no superen esa cantidad de dinero.