La Real Sociedad apoya a Celta, Betis y Rayo por dos motivos: "Son puntos que nos vienen bien"

El club vasco, tal y como ha afirmado Sergio Gómez, desea que los equipos españoles lleguen lo más lejos posible en competiciones europeas para que haya más plazas disponibles vía LaLiga que den billete para jugar en Europa la siguiente temporada

La Real Sociedad se ha metido en la lucha por los puestos europeos gracias al cambio de cara que le ha dado al equipo Pellegrino Matarazzo, su nuevo entrenador. El club vasco ha pasado de coquetear con el descenso a Segunda división a comienzos de campaña a estar ahora en la octava posición con 35 puntos, a 8 y 5 puntos respectivamente de la quinta y sexta posición respectivamente. Queda LaLiga por delante y en la Real Sociedad hay ilusión por jugar en Europa de nuevo. Un objetivo que se facilitaría si los equipos españoles que juegan competición europea lo hacen bien. Es por ello Sergio Gómez, lateral de la Real Sociedad, no ha dudado en desear lo mejor a Betis, Celta o Rayo Vallecano.

Sergio Gómez, futbolista de la Real Sociedad, desea lo mejor a Betis, Celta y Rayo en Europa

La Real Sociedad va a estar muy pendiente de lo que hagan Betis, Celta y Rayo Vallecano en competición europea debido a que al equipo vasco le favorece que los equipos españoles vayan pasando rondas y así sumando puntos en el coeficiente de España para ser uno de los dos mejores países del año en torneos continentales lo que da un puesto más para jugar UEFA Champions League.

Sergio Gómez, lateral derecho de la Real Sociedad, no ha dudado en admitir que desean lo mejor a estos tres equipos españoles porque es beneficioso para la Real Sociedad, pero al mismo tiempo ha dado otro motivo: estos clubes estarán más cansados para pelear por quedar entre los siete u ocho primeros en LaLiga. "Sí, claro, son puntos que nos vienen bien. Y más cansancio para ellos. Luego cuando te los encuentras nosotros lo hemos notado estas semanas. Desde que vino Matarazzo hemos tenido muchos partidos de Copa y eso se ha ido notando. Por el cansancio, porque nos viene bien a nosotros y por los puntos. Depende de cómo queden y cómo quedemos nosotros en liga estaríamos en una competición europea o en otra", ha dicho en una entrevista a El Diario Vasco.

Así se reparten los billetes europeos en el fútbol español vía LaLiga

La Real Sociedad puede clasificarse directamente a la UEFA Europa League si le gana la final de la Copa del Rey al Atlético de Madrid. En caso de que no lo logre, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo tendrá que buscar la clasificación europea vía LaLiga.

Actualmente, el reparto de billetes europeos es así: los cuatros primeros clasificados juegan la UEFA Champions League, el quinto y el campeón de Copa del Rey la UEFA Europa League y el sexto la UEFA Conference League.

Pero todo puede cambiar si el Atlético de Madrid gana la Copa del Rey y España, que pelea sobre todo con Alemania, consigue una plaza extra más para la UEFA Champions League.

En ese caso, que es por lo que Sergio Gómez desea que le vaya bien a Betis, Celta y Rayo Vallecano, el reparto de billetes europeas sería de la siguiente forma: los cinco primeros jugarían la UEFA Champions League, sexto y séptimo la UEFA Europa League y el octavo disputaría la UEFA Conference League.